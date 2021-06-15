شاهد.. سبب غضب رونالدو في المؤتمر الصحفي للبرتغال

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لم يكن كريستيانو رونالدو، في حالة مزاجية تسمح له بالاهتمام بالرعاة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، لأنه أزال زجاجتين من إحدى المشروبات الغازية وضعت أمامه في مؤتمر صحفي.

والمعروف عن المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً، أنه مهووس بالصحة، وسبق أن كشف أنه ينزعج عندما يشرب ابنه المشروبات الغازية، ولذا أزال زجاجتي المياه الغازية قبل أن يصيح بالبرتغالية.. "أشرب الماء"، ثم قام بتلويح زجاجة ماء ووضعها أمامه لبقية المقابلة.

ويتوقع المشجعون أن يكون رونالدو، في أفضل حالاته عندما تبدأ البرتغال مشوارها في بطولة أوروبا 2020 مساء اليوم الثلاثاء، ضد المجر، وسيصبح كابتن البرتغال، أول لاعب يظهر في خمس بطولات أوروبية، إذا قاد منتخب بلاده كما هو متوقع.

وتحدث رونالدو عما يراه مفتاحاً لتحقيق هذا العمر الطويل، بقوله: "أكثر الأشياء ذكاءً في لاعب كرة القدم، هي القدرة على التكيف، وأنا أكثر نضجاً الآن، وإذا أراد اللاعب اللعب لسنوات عديدة، فعليه معرفة كيفية التكيف، والأرقام تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "كنت دائماً قادراً على الفوز، وعلى الأداء وفق المستوى الجماعي، كجزء من فريق كان قادراً على الفوز، ولقد أظهرت أن المفتاح هو التكيف طوال مسيرتي المهنية".

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