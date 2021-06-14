موعد مباراة البرتغال والمجر في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تتطلع البرتغال إلى مباراتها الافتتاحية في بطولة أوروبا 2020، أمام المجر في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، من أجل التفوق على ألمانيا وفرنسا في المجموعة السادسة الصعبة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، لكن يتعين على البرتغال (حامل اللقب)، التغلب على حضور نحو 67 ألف متفرج، في ملعب استاد بوشكاش في بودابست.

وملعب بوشكاش الجديد، سيكون الوحيد في البطولة الذي سيشهد حضوراً جماهيرياً بكامل قدرته الاستيعابية، بعد موافقة السلطات المحلية على استبدال المسافات الاجتماعية بسياسة دخول صارمة، تتضمن تقديم الجماهير، نتيجة اختبار سلبي لـ(كوفيد- 19)، قبل السماح لها بالدخول.

وهذا يعني أن لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز، سيتعرضون لصيحات استهجان من جماهير المجر مع كل لمسة في المباراة، فيما لن تتساهل الجماهير مع أي تراخ من جانب لاعبيها، إذ يتوقع أن تعوض المجر، التي تخوض ثاني بطولة أوروبية في 49 عاماً، وغير المرشحة للتأهل عن أصعب مجموعات البطولة، عن غياب النجوم والأسماء البارزة عن تشكيلتها، بالشغف والإصرار.

وبعيداً عن جماهير المجر، فمن المرجح أن تواجه البرتغال اختبارات أصعب أمام ألمانيا وفرنسا، ومباراة الغد، ستكون فرصة ذهبية لحامل اللقب، لحصد الأهداف والنقاط مبكراً للمساعدة على التأهل عن هذه المجموعة القوية.

وواجهت البرتغال وقتاً صعباً أمام المجر في بطولة 2016، عندما تأخرت 3 مرات قبل أن تدرك التعادل 3-3، لتتأهل للأدوار الإقصائية، ولكن بات فريق المدرب فرناندو سانتوس، أكثر قوة بعد 5 سنوات، ويملك هجوماً قوياً يضم ديوجو جوتا وأندريه سيلفا وجواو فيلكس وفرنانديز، بالإضافة إلى رونالدو.

وفي المقابل، تبدو المجر أقل قوة من الفريق الذي تأهل للأدوار الإقصائية في البطولة الماضية، مع بقاء عدد من اللاعبين الكبار مثل جابور كيراي ورولاند يوهاس وزولتان جيرا، وسيشارك الفريق في البطولة بدون لاعبي الوسط البارزين دومينيك سوبوسلاي وجولت كالمار، للإصابة.

مباراة: المجر × البرتغال

التوقيت: 20:00

الجولة: 1

المجموعة: السادسة

الملعب: استاد بوشكاش

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