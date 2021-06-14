موعد قمة فرنسا وألمانيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تبدأ ألمانيا مسيرتها في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» لكرة القدم، بمواجهة كبيرة على أرضها وأمام جمهورها في الحادية عشرة من مساء غدٍ الثلاثاء بتوقيت الإمارات، عندما تستضيف فرنسا بطلة العالم، على ملعب إستاد أليانز أرينا في مدينة ميونيخ، ضمن الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

وأدى خروج ألمانيا غير المتوقع من الدور الأول في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إلى تعديلات كبيرة في تشكيلة المنتخب بقيادة المدرب يواخيم لوف، والذي سيتنحى عن القيادة بعد هذه البطولة، بعد 15 عاماً، على رأس الجهاز الفني.

لكن رغم ذلك استدعى لوف بعض اللاعبين الذين سبق له استبعادهم، بسبب الفوضى التي تسببت فيها جائحة (كوفيد 19)، وحرمت الفريق بعد التعديل من تحقيق النتائج المرجوة.

ومع عودة توماس مولر وماتس هوميلز الفائزين بكأس العالم 2014، إلى التشكيلة بعد غياب استمر لأكثر من عامين، ستكون ألمانيا التي لم يتعرض فريقها الحالي لأي اختبارات فعلية تقريباً، بمثابة الطرف الأضعف في مواجهة جارتها القوية.

وأهم ما ستحتاجه ألمانيا بداية، هو إغلاق منطقة دفاعها في وجه الخط الأمامي القوي لفرنسا، والذي يعتبره كثيرون الأفضل على مستوى العالم في الوقت الحالي، وذلك قبل مواجهة البرتغال حاملة اللقب، ثم المجر، فإن تجنب الهزيمة في الجولة الأولى، ربما يكون عاملاً حاسماً في مسيرة ألمانيا ضمن «مجموعة الموت».

وفي المقابل، تعافى كريم بنزيما مهاجم منتخب فرنسا، من إصابة خفيفة تعرض لها في المباراة الودية التي فازت فيها بلاده على بلغاريا الثلاثاء الماضي، وأصبح جاهزاً لمباراة فريقه الأولى في البطولة.

وستحظى ألمانيا بدعم نحو 14 ألف مشجع، ومن شبه المؤكد أن تلعب بخط دفاع ثلاثي، ليتولى هوميلز، المهمة في الوسط، في حين يضيف وجود لاعبي الوسط المدافعين روبن جوسينز وجوشوا كيميش، مزيداً من الاطمئنان والارتياح، ولا يتوقع أن تلعب ألمانيا طوال الوقت بمهاجم صريح بينما سيسعى مولر للاضطلاع بهذا الدور مع وجود سيرجي جنابري وكاي هافيرتز على الجناحين.

مباراة: ألمانيا × فرنسا

التوقيت: 23:00

الجولة: 1

المجموعة: السادسة

الملعب: إستاد أليانز أرينا

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