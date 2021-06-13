موعد مباراة بولندا وسلوفاكيا في «يورو 2020»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تتطلع بولندا إلى تحسين سجلها المتواضع في المباريات الافتتاحية بالبطولات الكبرى، عندما تواجه سلوفاكيا في استاد غازبروم أرينا بسان بطرسبرج بروسيا في الثامنة من مساء غدٍ بتوقيت الإمارات، وسيكون الفوز محورياً ومطلوباً من كلا المنتخبين، قبل مواجهة إسبانيا المرشحة لصدارة المجموعة الخامسة بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وسيكون مدافع سلوفاكيا ميلان سكرينيار، مكلفاً بإيقاف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، إذ يسعى مهاجم بايرن ميونيخ، محطم الأرقام القياسية لإثبات قدراته في بطولة كبرى، ولعب الاثنان دوراً بارزاً على مستوى الأندية في موسم 2020-2021، إذ توج سكرينيار مع إنتر ميلان، بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، عقب استقبال أقل عدد من الأهداف، فيما حقق ليفاندوفسكي مع بايرن، لقب الدوري الألماني بتسجيل أكبر كم من الأهداف.

وعند محاولة إبطال خطورة ليفاندوفسكي، سيحتاج سكرينيار إلى التركيز والاعتماد على زملائه، للضغط على لاعبي وسط بولندا قبل تسليم الكرة إلى الفائز بالحذاء الذهبي الأوروبي هذا العام، ويضم خط الوسط لاعبين متميزين في كل جانب، ويعرف الثنائي المبدع بيوتر جيلينسكي وماريك هامسيك، بعضهما البعض جيداً.

وتولى جيلينسكي دور هامسيك في خط وسط نابولي في 2019، حين رحل هداف سلوفاكيا التاريخي من إيطاليا، لينتقل إلى الصين وبعد سطوع جيلينسكي هناك، تتوقع منه جماهير بولندا دوراً قيادياً في بطولة أوروبا، ويتوق القائد هامسيك، الذي قاد سلوفاكيا إلى دور 16 بكأس العالم 2010، لإثبات أن أيام مجده لم تنته.

وتملك بولندا أسماء أشهر، ومنها حارس يوفنتوس فويتشيخ شتينسني وجرجيجوش كريكوفياك، والذي تألق في بطولة أوروبا 2016، لكن سلاح سلوفاكيا السري يكمن في إدراك نقاط القوة لدى المنافس، ويلعب حارس سلوفاكيا دوشان كوتسياك والمدافع لوبومير ساتكا في الدوري البولندي الممتاز، بينما سبق للوكاس هاراسلين وأوندريه دودا اللعب في بولندا قبل الانتقال لمسابقات أوروبية أكبر.

وسيخفف الفوز الضغط عن الفائز قبل مواجهة إسبانيا، وربما يقطع نصف الطريق إلى أدوار خروج المهزوم، بعدما فشلت بولندا في الفوز 5 مرات في 6 مباريات افتتاحية لها بالبطولات الكبرى، خلال القرن 21، رغم أنها كانت مرشحة للفوز بمعظم المباريات، وتبدو سلوفاكيا الأقل فرصاً في استاد سان بطرسبرج، حيث تأهلت مرتين فقط إلى بطولة كبرى في هذه الألفية، لكنها اجتازت دور المجموعات في المرتين.

مباراة: بولندا × سلوفاكيا

التوقيت: 20:00

الجولة: 1

المجموعة: 5

الملعب: استاد غازبروم أرينا

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