موعد مباراة اسكتلندا والتشيك في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

كشف ستيف كلارك مدرب منتخب اسكتلندا، عن مواجهته مشكلات كبيرة في اختيار تشكيلة فريقه قبل مباراته الأولى في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، أمام جمهورية التشيك على ملعب استاد هامبدن بارك بغلاسكو في اسكتلندا في الخامسة من مساء الغد بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، وأكد أنه منشغل كثيراً بالتفكير في بعض الأسماء، وأبرزها اللاعب الشاب بيل جيلمور (20 عاماً).

وقاد كلارك المنتخب الاسكتلندي، للتأهل لأول بطولة كبرى منذ 23 عاماً، وسيبدأ فريقه مسيرته في البطولة الأوروبية بمباراة ربما تكون الأهم بالنسبة له على الإطلاق ضمن المجموعة الرابعة، وقبل مباراتيه التاليتين في مواجهة منتخبي إنجلترا، وكرواتيا التي وصلت لنهائي كأس العالم 2018، فإن الهزيمة في أمام التشيك ستضع المنتخب الاسكتلندي في موقف صعب للغاية في سباق الصعود لأدوار خروج المغلوب.

ونتيجة لذلك فإن كلارك، ربما يلجأ لإشراك بعض عناصر الإثارة والإلهام في التشكيلة التي أثبتت أن بوسعها الصمود في وجه أي فريق إذا تعلق الأمر بالجرأة والمرونة، ويمكن أن يكون لاعب تشيلسي الشاب جيلمور، مثالاً على هذه الفئة بعد أن قدم لمحات من موهبته خلال ظهوره القليل مع فريقه اللندني، وتألقه لفترة قصيرة خلال فوز منتخب بلاده ودياً على لوكسمبورج الأحد الماضي.

ومع وجود الأساسيين سكوت مكتوميناي لاعب مانشستر يونايتد، وجون ماكجين لاعب أستون فيلا، ومشاركتها شبه المؤكدة من البداية، فإن جيلمور مرشح للحصول على المركز الثالث والأخير في خط الوسط على ما يبدو، وسيتعين على المدرب كلارك اتخاذ قراره في مدى جاهزية جيلمور لمثل هذه المواجهات، بعد ظهور الكامل الأول في مواجهة هولندا الودية مطلع الشهر الجاري.

ويعرف منتخبا التشيك واسكتلندا بعضهما جيداً، بعد أن تواجها مرتين في دوري الأمم العام الماضي، وكان الفوز فيهما من نصيب اسكتلندا، وفي المباراة الأولى، حرم المنتخب التشيكي من تشكيلته الأساسية، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفي الثانية خسر جهود مدربه ياروسلاف شيلهافي، بسبب الفيروس سريع الانتشار والعدوى أيضاً.

بينما لا يضم منتخب التشيك الكثير من الأسماء اللامعة، كما كان الحال بالنسبة لآخر تشكيلة تشارك في البطولة الأوروبية على الأراضي البريطانية، وخسر المنتخب التشيكي الذي كان يضم نجوماً مثل بافل نيدفيد وكاريل بوبورسكي في نهائي البطولة الأوروبية الأولى التي تحسم بقاعدة الهدف الذهبي 2-1 أمام نظيره الألماني في 1996.

لكن المنتخب التشيكي رغم ذلك، يضم توماس سوتشيك لاعب وست هام يونايتد، وهو اللاعب المتميز الذي نافس على جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الممتاز، والمهاجم باتريك شيك لاعب باير ليفركوزن، والذي يتوقع أن يكون مصدر الأهداف للفريق، بعد أن أحرز 11 هدفاً في 26 مباراة دولية مع المنتخب حتى الآن، ورغم أن المنتخب التشيكي خسر 0-4، في مباراة ودية أمام نظيره الإيطالي مطلع الشهر الجاري، إلا أنه انتفض من جديد وهزم ألبانيا 3-1 في المباراة التالية.

مباراة: اسكتلندا × التشيك

التوقيت: 17:00

الجولة: 1

المجموعة: 4

الملعب: استاد هامبدن بارك

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