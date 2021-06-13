إيطاليا «الصبورة» تكتسح تركيا في افتتاح «أمم أوروبا»

المصدر: عواصم -وكالات

استهلت إيطاليا مشوارها في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بفوز مقنع 3 - 0 على تركيا في الملعب الأولمبي بروما أول من أمس، وفرضت هيمنتها مبكراً على المجموعة الأولى التي شهدت تعادل ويلز مع سويسرا 1-1 على الملعب الأولمبي في العاصمة الأذربيجانية باكو أمس.

وبعد انتهاء الشوط الأول بدون أهداف، منح هدف عكسي للمدافع التركي ميريه ديميرال التقدم لأصحاب الأرض وأضاف تشيرو إيموبيلي ولورينتسو إنسيني هدفين لإيطاليا التي بدأت المباراة بقوة وإيجابية.

وقال روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا إن صبر فريقه أمام الأداء الدفاعي لتركيا كان مفتاح الفوز، لكنه سخر من وجود فريقه ضمن المرشحين للفوز باللقب.

وقال مانشيني «واجهنا العديد من الفرق فعلت ما فعلته تركيا، دافعوا بكثافة ومنحونا القليل من المساحة مما جعل من التسجيل صعباً، تحلى اللاعبون بالصبر، انتظرنا وواصلنا اللعب وحاولنا تسجيل هدف، وعندما نجحنا في ذلك قدم اللاعبون أداء رائعاً».

وأضاف المدرب الإيطالي «لم يكن الشوط الأول سهلاً وفي مباراة مثل هذه، حتى لو وضعوا جميع اللاعبين في الخلف، عندما تسجل هدفاً واحداً في الشوط الأول تتغير المباراة».

ثأر

وتجري اليوم ثلاث مباريات فضمن مباريات المجموعة الرابعة يدخل منتخب إنجلترا إلى مواجهة ثأرية أمام المنتخب الكرواتي الذي أبعده عن نهائي مونديال 2018 في روسيا عندما فاز رفاق النجم لوكا مودريتش 2 - 1 في نصف النهائي.

وتعد الخسارة أمام كرواتيا في المونديال واحدة من أكثر الهزائم إيلاماً في السنوات الأخيرة لمنتخب «الأسود الثلاثة».

وفي المجموعة الثالثة تأمل هولندا، أن يكون لاعبها الشاب فرينكي دي يونج، في أفضل حالاته عند لقاء منتخب أوكرانيا على ملعب يوهان كرويف في أمستردام.

وفي المجموعة نفسها تتطلع النمسا ومقدونيا الشمالية إلى كتابة التاريخ، عندما يلتقي المنتخبان على ملعب استاد أرينا ناسيونالا في العاصمة الرومانية بوخاريست.

وتبحث النمسا عن تحقيق فوزها الأول في بطولة كبرى منذ 30 عاماً، وتخطي دور المجموعات في أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخها، بعد مشاركتين متواضعتين لم تحقق بهما أي فوز.

وفي المقابل، تشارك مقدونيا الشمالية الدولة الواقعة في شرق أوروبا، للمرة الأولى في البطولة الأوروبية، وتتطلع إلى ترك بصمة قوية.

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