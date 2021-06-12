التشكيل الرسمي لمواجهة الدنمارك وفنلندا في يورو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

يحتضن ملعب "باركن ستاديون" بمدينة كوبنهاجن في الثامنة من مساء اليوم مواجهة منتخبي فنلندا والدنمارك، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً وتستضيفها 11 مدينة مختلفة.

ويسعى منتخب فنلندا إلى تحقيق نتائج جيدة في ظل حالة من الشغف لدى الجمهور الذي يشاهد منتخب بلاده في البطولة لأول مرة، وذلك بالنقيض من منتخب الدنمارك الذي تاريخاً مشرفاً في بطولة أمم أوروبا حيث خرجت من نصف النهائي مرتين عامي 1964 و1984، بينما خرجت من ربع النهائي عام 2004، وودعت البطولة من دور المجموعات 4 مرات.

تشكيل الدنمارك كالتالى:

شمايكل - واس - سيمون - كريستينسين - ماهلي - أريكسن - هوبيرج - ديلاني - بولسن - برايثوايت - ويند.

تشكيل منتخب فنلندا:



هراديكي - أورون - تويفير - أرايوري - أوشاوجنيسي - رايتالا - سبارف - كامارا - لود - بوهانبالو - بوكي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز