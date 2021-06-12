موعد مباراة هولندا وأوكرانيا في أمم أوروبا

المصدر: دبي- ايهاب زهدي

تأمل هولندا، أن يكون لاعبها الشاب فرينكي دي يونج، في أفضل حالاته خلال مشوارها في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بداية من لقاء منتخب أوكرانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام بالحادية عشر من مساء الغد، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، في أول مشاركة لـ"الطواحين" الهولندية في البطولة الأوروبية، بعد غياب عن نسخة 2016، وكأس العالم 2018، وكان الظهور الأخيرة في بطولة كبرى عام 2014، عندما حل ثالثاً في مونديال البرازيل.

ويجسد دي يونج (24 عاماً)، الجيل الجديد للمنتخب "البرتقالي"، إلى جانب ماتيس دي ليخت، قلب دفاع يوفنتوس الإيطالي، وبرز الثنائي مع فريقهما السابق أياكس أمستردام، عندما قاداه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019، ما ساهم بنقلهما إلى برشلونة ويوفنتوس بصفقتين خياليتين.

واحتاج دي يونج إلى موسم للتأقلم في ملعب كامب نو، بعد قدومه مقابل 85 مليون دولار، لكن موسمه الثاني كان رائعاً، برغم تراجع فريقه في الدوري المحلي والمنافسات القارية، حسب ما أشارت صحيفة "آس" الاسبانية، والتي أوضحت أن الهولنديين قلقون حيال الإرهاق البدني الذي تعرض له اللاعب في موسم طويل مع برشلونة، إذ خاض 4492 دقيقة في موسم 2020-2021 في 49 مباراة.

ونوهت إلى دي يونج، شارك بأكثر بـ 300 دقيقة من معظم زملائه، على غرار جوردي ألبا والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكان ثاني أكثر لاعب خوضا للدقائق في الليغا بأكملها، وإلى إنه غالباً ما شارك في موقع الارتكاز، وحصل على أهمية أكبر مع المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان، والذي فتح له باب اللعب الدولي.

ومن ناحية أخرى، أكد الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، توصله إلى حل لمشكلة قميص منتخبه في "يورو 2020"، مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، للإبقاء على الشعار المرسوم على القميص، والذي اعتبره "اليويفا"، شعار سياسي، وأثار جدلاً، بسبب الاحتجاج الروسي.

وأوضح رئيس الاتحاد الأوكراني للكرة، أندري بافيلكو، أن شعار "المجد للأبطال"، سيكون جزءاً من شعار جديد يضاف إلى الجزء الداخلي من القميص، ملمحاً إلى أنه سيتم إزالة العبارة من موضعها الأصلي على الياقة، بعدما طالب (اليويفا)، بإزالة الشعار أو تغطيته بالكامل، مؤكداً أن التصميم سيبقى دون تغيير على ملايين القمصان التذكارية التي من المقرر أن يبدأ بيعها الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أكد رفضه لشعار "المجد لأبطالنا"، وأوضح أنه هتاف شاع في الاحتجاجات المناهضة لروسيا عام 2014، ويظهر داخل القميص "ذات طبيعة سياسية واضحة".

وأعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الثلاثاء أنه راسل يويفا من أجل إدانة القميص الجديد للمنتخب الأوكراني، الذي يحمل خريطة أوكرانيا بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014، بالإضافة إلى المناطق الشرقية التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وتوترت العلاقة بين روسيا وأوكرانيا منذ وصول القوى الموالية للغرب إلى السلطة في كييف عام 2014، وتلاه ضم موسكو لشبه جزيرة القرم وحرب بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في الشرق، وأسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص.

ويتولى الألماني فيليكس بريش إدارة المباراة الأخيرة الساعة التاسعة مساء يوم الأحد بين هولندا وأوكرانيا، والتي ستقام على ملعب جوهين كرويف في أمستردام، ويعاونه البولندي بارتوش فرانكوفسكي كحكم رابع، والألماني ماركو فريتز لتقنية الفيديو المساعد.

المباراة: هولندا × أوكرانيا

التوقيت: 23:00

الملعب: استاد يوهان كرويف أرينا

الجولة: الأولى

المجموعة: الثالثة

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