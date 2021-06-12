موعد مباراة إنجلترا و كرواتيا في أمم أوروبا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، لإطلاق العنان لمجموعة من المواهب الهجومية ضد كرواتيا على ملعب استاد ويمبلي في الخامسة من مساء غدً الأحد، بعدما فاز رحيم سترلينغ، بسباق البدء في التشكيلة الرئيسية للمباراة الافتتاحية لـ الأسود الثلاثة"، في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتم منح ستيرلينغ أمس، تكريماً خاصاً لخدماته في المساواة العرقية، كما منح زميله في المنتخب الإنجليزي جوردان هندرسون، بجائزة أيضاً، عن خدماته للأعمال الخيرية، وقال ستيرلينغ عن تلك اللحظة: "إنها لحظة فخر، وليس فقط لنفسي، ولكن لعائلتي".

ومن المتوقع أن يبدأ ستيرلينغ في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي في ويمبلي غداً، مع توقعات بحذر كبير في الطريقة المختارة لخوض المباراة من قبل ساوثجيت، في محاولة لتحقيق انطلاقة ناجحة.

وبعدما كان ستيرلينغ، أحد المنبوذين من ساوثجيت في السنوات الأخيرة، وفقد مكانه في فريقه مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه الاسباني بيب غوارديولا، أصبح ساوثجيت يميل نحو الدفع به في التشكيلة الرئيسية أمام الكروات.

وبعد أن جرب طريقة أداء لخوض اللقاء في التدريبات الصباحية أمس، عدل عن تلك الطريقة مساءً، بالتمسك بالدفاع المكون من أربعة لاعبين، الذي استخدمه خلال الانتصارات الودية على النمسا ورومانيا، وهو يسمح بإدخال لاعب مهاجم إضافي، ومع توقع البدء بكل من هاري كين وماسون ماونت وستيرلنغ، سيغيب اثنان من الثلاثي ماركوس راشفورد وفيل فودين وجاك غريليش.

وهناك شعور قوي داخل معسكر "الأسود الثلاثة"، أن غريليش سيبدأ على مقاعد البدلاء، على الرغم من أنه يمكن القول إنه أفضل لاعب في إنجلترا في المباريات الودية قبل البطولة، فيما لا يزال راشفورد، المفضل لدى ساوثجيت، لكنه يعاني من إصابات مزعجة، في حين أن فودن (21 عاماً)، خاض 6 مباريات دولية فقط، وليس لديه خبرة كبيرة في البطولة.

ويجب أن يلعب جون ستونز في مركز قلب الدفاع، ويأمل تايرون مينغز في الانضمام إلى لاعب السيتي في قلب دفاع إنجلترا، وقال ساوثجيت أمس، إن المدافع الأول هاري ماغواير، كان متقدماً عن الموعد المحدد للتعافي من إصابة في الكاحل، وأوضح: "يتقدم ماغواير بشكل جيد حقًا، ولا تزال مشاركته أمام كرواتيا صعبة، ولكننا نتحقق من حالته يومياً، وهو متقدم أكثر مما كان يعتقد، ولن نستبعد الدفع به".

لكن مصادر قالت أمس، أن ماغواير سيتطلب "معجزة" لبدء المباراة ضد كرواتيا، حيث يتعافى من إصابة في الرباط، والتي تعرض لها يوم 9 مايو الماضي، كما من المقرر أيضاً أن يكون المنتخب الإنجليزي، بدون لاعب خط الوسط هندرسون، منذ البداية حيث يتعافى من إصابة طويلة الأمد في الفخذ.

ويدير الإيطالي دانييلي أورساتو، مباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي ستقام على ملعب ويمبلي.

وسيعاون أورساتو حاملا الراية أليساندرو جيالاتيني وفابيانو بريتي، وسيتولى تقنية الفيديو المساعد ماسيميليانو آرراتي، بينما سيكون الهولندي بيورن كويبرز حكما رابعا.

وأدار أورساتو نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20 بين فريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وكان آخر لقاء أوروبي له فوز تشيلسي على ريال مدريد (2-0) في إياب الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

المباراة: إنجلترا × كرواتيا

التوقيت: 17:00

الجولة: الأولى

المجموعة: الرابعة

الملعب: استاد ويمبلي

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