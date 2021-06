افتتاح كأس أمم أوروبا مع صافرة انطلاق مباراة إيطاليا وتركيا

المصدر: البيان الإلكتروني

انطلقت بطولة كأس أوروبا 2020 المؤجلة عاماً جراء تفشي جائحة كوفيد-19، رسمياً الجمعة مع صافرة بدء المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا على الملعب الأولمبي في روما.

ودخل المنتخب الإيطالي المباراة بتشكيلة مكونة من:



حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: فلورينزي - بونوتشي - كيليني - سبينازولا.

خط الوسط: باريلا - جورجينيو - لوكاتيلى.

خط الهجوم: بيراردى - إيموبيلى - إنسيني.

بينما دخل المنتخب التركي المباراة بتشكيلة مكونة من:



حراسة المرمى: تشاكير

خط الدفاع: سيلك - سويونكو - ديميرال - ميراش.

خط الوسط: يوكوشلو - توفان - كرامان.

خط الهجوم: شالهانأوجلو - بوراك يلماز - يوسف يازجي.

حفل الافتتاح

وشهد حفل الافتتاح عرض مقطع فيديو في ملعب الأولمبيكو، والذي أعاد تتبع الستين عاماً الماضية من المسابقة الأوروبية، ثم وصل إلى أرض الملعب رمزان للعاصمة الإيطالية، وهما أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي.

كما دخل ستة فرسان من شرطة الولاية يرتدون زياً تاريخياً، وظلوا مصطفين على طول مسار ألعاب القوى في الإستاد أثناء الأداء، مصحوباً بتصميم الرقص باستخدام كرات الهيليوم العملاقة، وإنشاء حوار مرئي مع 12 من عازفي الإيقاع.

أتبعها لحظة أخرى مثيرة للغاية، حيث أدى أندريا بوتشيلي أغنية "Nessun Dorma" المشهورة عالمياً على أرض الملعب، بينما شكلت البالونات الـ24 مجموعة واحدة من خلفه.

وكان الختام بأغنية مارتن غاريكس، وبونو، وذا إيدج "We Are The People"، وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو 2020.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز