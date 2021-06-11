موعد مباراة ويلز وسويسرا في كأس أمم أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

يستهل منتخب ويلز مشواره في بطولة أمم أوروبا بلقاء نظيره السويسري في تمام الساعة 5 من مساء يوم غدٍ السبت بتوقيت الإمارات على ملعب باكو الأولمبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وخرج المنتخب السويسري من دور الستة عشر ثلاث مرات متتالية في البطولات الكبرى.

ولم يسبق للمنتخب السويسري تجاوز دور الستة عشر في البطولة الأوروبية، لكن الفريق يعتقد أنه بإمكانه تحقيق الأفضل مع تواجد لاعبين بارزين ضمن صفوفه يلعبون لأندية كبيرة في أوروبا، مثل تشاكا وشيردان شاكيري لاعب ليفربول.

وقال غرانيت تشاكا قائد المنتخب السويسري لكرة القدم إنه يعتقد أن الفريق يمكنه تفجير مفاجأة كبرى في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تنطلق منافساتها اليوم الجمعة.

وأضاف:"نرغب في صناعة التاريخ وأعتقد أنه الوقت المناسب بالنسبة لنا لكتابة التاريخ."

وقال غاريث بيل، قائد منتخب ويلز لكرة القدم، إن فريقه لا يشعر بأي ضغوط في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من أجل محاكاة نجاحهم في البطولة قبل خمسة أعوام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن بيل أحد ثمانية لاعبين شاركوا مع منتخب ويلز عندما وصلوا للدور قبل النهائي في فرنسا، عندما كان كريس كولمان هو مدرب المنتخب، ولكن بيل لا ينظر لأبعد من مباراة منتخب بلاده أمام المنتخب السويسري.

وقال بيل في مؤتمر صحفي: "بسبب ما تحقق في عام 2016 سيقول الناس إنه ربما ينبغي أن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ولكن لدينا فريقا جديدا كما أنها بطولة مختلفة".

وأضاف: "من الصعب أن نقول من المرشح، ولكن لدينا بعض المباريات الصعبة ونحن قمنا بالاستعداد للجميع".

وأكد: "عقليتنا هي المحاولة وعبور هذه المجموعة- وسنبدأ الأمور من هناك".

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