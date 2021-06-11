12 مليون استرليني مكافأة للاعبي إنجلترا في حال الفوز بـ «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

وعد لاعبو إنجلترا بمكافآت مالية تصل إلى 12 مليون جنيه استرليني إذا فازوا بكأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، لكنهم لن يتلقوا أياً من هذه الأموال حتى الخريف المقبل.

وبموجب شروط قرض من بنك إنجلترا بقيمة 175 مليون جنيه استرليني لمساعدتهم في التخفيف من تأثير وباء كورونا، يحظر على اتحاد كرة القدم الإنجليزي، دفع أي مكافآت أو توزيعات أرباح حتى يتم سداد الدين، والذي لن يكون حتى سبتمبر المقبل، على أقرب تقدير.

واختار أرسنال، سداد قرض قيمته 120 مليون جنيه استرليني من بنك إنجلترا مطلع الشهر الماضي، لمنحهم مزيداً من المرونة في سوق الانتقالات، لكن اتحاد الكرة الإنجليزي، ليس لديه أي خطط لتغيير شروط قرضه، والذي تم تأمينه من خلال تسهيلات تمويل الشركات الحكومية.

وعلم موقع «سبورت ميل» أن سبتمبر هو أقرب موعد يمكن أن يسدد فيه الاتحاد الإنجليزي للكرة، للقرض بالكامل دون إعادة تمويل، مع تعليق مدفوعات المكافآت حتى الموسم المقبل.

ومجموع المكافآت المحتملة، هو الأكبر الذي تم توفيره على الإطلاق للاعبي إنجلترا في إحدى البطولات الكبرى، بسبب قيام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بزيادة صندوق جوائزهم الإجمالي إلى 393 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 24% عن بطولة عام 2016.

ويتم دفع أموال الجائزة بشكل تدريجي، اعتمادًا على تقدم كل دولة، وبموجب شروط اتفاق تم التفاوض عليه بين الاتحاد الإنجليزي ومجموعة القيادة في إنجلترا، وسيحتفظ مجلس إدارة الاتحاد بنسبة 60% من أموال الجائزة، مع دفع 40% للاعبين كمكافآت.

وتلقت جميع الدول المتنافسة الـ 24، مبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمجرد التأهل للمشاركة في البطولة، مع مدفوعات أخرى تعتمد على الأداء.

وتبلغ قيمة الفوز في أي مباراة بدور المجموعات، 1.3 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب حصول بالفعل على 6.5 مليون جنيه إسترليني، للوصول إلى النهائي.

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