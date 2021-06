تعرف على تفاصيل حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا

المصدر: وكالات

يلتقي المنتخب الإيطالي بنظيره التركي في تمام الساعة 11:00 من مساء اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وبالتحديد على أرضية ملعب الأولمبيكو، والذي سيحتضن المباراة الإفتتاحية.

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت، أنه سيتم عرض مقطع فيديو في ملعب الأولمبيكو، والذي سيعيد تتبع الستين عاماً الماضية من المسابقة الأوروبية، ثم سيصل إلى أرض الملعب رمزان للعاصمة الإيطالية، وهما أليساندرو نيستا وفرانشيسكو توتي.

كما سيدخل ستة فرسان من شرطة الولاية يرتدون زياً تاريخياً، وسيظلون مصطفين على طول مسار ألعاب القوى في الإستاد أثناء الأداء، مصحوباً بتصميم الرقص باستخدام كرات الهيليوم العملاقة، وإنشاء حوار مرئي مع 12 من عازفي الإيقاع.

وستتبع لحظة أخرى مثيرة للغاية، حيث يؤدي أندريا بوتشيلي أغنية "Nessun Dorma" المشهورة عالمياً على أرض الملعب، بينما ستشكل البالونات الـ24 مجموعة واحدة من خلفه.

ومن المقرر أن يرفع شعار كأس الأمم الأوروبية إلى السماء بشكل رمزي، وتحيط به انفجار مؤثرات نارية ملونة ستشغل سقف الملعب بالكامل.

وسيكون الختام بأغنية مارتن غاريكس، وبونو، وذا إيدج "We Are The People"، وهي الأغنية الرسمية لبطولة يورو 2020.

وعقب حفل الإفتتاح ستبدأ مباراة إيطاليا وتركيا، وذلك ضمن حساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ"يورو 2020".

