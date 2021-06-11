المنتخب الألماني يخوض مرانه الأول استعدادا لـيورو 2020

المصدر: د ب ا

أتيحت أمام يواخيم لوف، مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم، تشكيلته الكاملة المكونة من 26 لاعبا، حيث شاركوا جميعا في أول حصة تدريبية للفريق اليوم الخميس بمعسكره في بلدة هرتسوجن آوراخ، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وذكر أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم في مؤتمر صحفي :"بالنسبة للمدرب فهذا شيئ رائع أن يكون قادرا على استدعاء كل اللاعبين".

وقال بيرهوف إن لاعب خط وسط بايرن ميونخ ليون جوريتسكا "يمكنه أن يتدرب بالكرة ومع الفريق" عقب شفائه من إصابة في الفخذ، ولكن سيتم مراقبة موقفه البدني.

ولن يدخل جوريتسكا حسابات الجهاز الفني في المباراة الأولى بالبطولة أمام المنتخب الفرنسي، بطل العالم، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تقدم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أطيب تمنياتها لمنتخب الماكينات في البطولة القارية من خلال مكالمة فيديو مزمعة مع الفريق اليوم الخميس.

وقبل الاجتماع الافتراضي مع ميركل، التي ستتنحى في سبتمبر المقبل، قال بيرهوف: "إنها آخر بطولة للمدرب يواخيم لوف ، وهي أيضا آخر بطولة لها".

وأضاف بيرهوف "إنه تقليد أن يتمنى المستشار الألماني حظًا سعيدا للفريق، وهذا بالطبع علامة كبيرة على التقدير.

في المقابل، أشار إيلكاي جوندوجان، لاعب وسط المنتخب الألماني، في مؤتمر صحفي، إلى أنه ما زال يعاني عقب خسارة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، لكنه أكد أن تداعيات تلك المباراة ربما تساعد ألمانيا في اليورو.

وأوضح جوندوجان في إشارة منه إلى خسارة فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني نهائي دوري الأبطال عام 2013 أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ "ليس الأمر سهلا، بصراحة. أنت تعمل من أجل ذلك لمدة عام، وأنا شخصيا عملت من أجل ذلك لمدة ثماني سنوات".

وأضاف جوندوجان "هذا هو السبب في أن خيبة الأمل كبيرة جدا بالنسبة لي على المستوى الشخصي. لكن الشيء الجميل في كرة القدم هو أن هناك دائما مباراة أخرى".

ويمكن للمنتخب الألماني الآن الاستفادة من قوة الدفع التي حصل عليها كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وأنطونيو روديجر ثلاثي فريق تشيلسي بعد تتويجهم بدوري الأبطال مع الفريق الإنجليزي.

وأكد جوندوجان "يمكن أن يمنح هدف التتويج الذي أحرزه كاي، دفعة كبيرة بعد موسمه الأول الذي لم يكن بهذه السهولة في إنجلترا، والذي يمكننا استثماره أيضًا كفريق".

ويطمح المنتخب الألماني للانفراد بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الأوروبية الذي يتقاسمه حاليا مع منتخب إسبانيا برصيد ثلاثة ألقاب.

ويلعب منتخب الماكينات في المجموعة السادسة بمرحلة المجموعات للبطولة برفقة منتخبي البرتغال (حامل اللقب) والمجر بالإضافة لفرنسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز