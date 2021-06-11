51 لاعباً من الأندية الإنجليزية في اليورو

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

تأتي الأندية الإنجليزية على رأس الأندية الأكثر تمثيلاً في أمم أوروبا، ويحتل ناديا مانشستر سيتي وتشيلسي نصيب الأسد، بوجود 15 لاعباً لكل منهما، فيما يأتي فريق بايرن ميونخ الألماني في المرتبة الثانية بـ 14 لاعباً، وجاء ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في المرتبة الثالثة ولكل منهما (12 لاعباً)، فيما يحتل فريق دينامو كييف الأوكراني المرتبة الرابعة وله (11 لاعباً)، وفي المركز الخامس يأتي الثنائي الألماني بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ بواقع (10 لاعبين) لكل منهما، ويليهما في الترتيب السادس كل من ليفربول الإنجليزي وإنتر الإيطالي ولا يبزيغ الألماني، بواقع 9 لاعبين لكل فريق.

وتبدو مشاركة الأندية الأسبانية ضعيفة هذه المرة، حيث يشارك 8 لاعبين فقط من لاعبي برشلونة، و7 لاعبين من أتليتكومدريد، و6 لاعبين فقط من ريال مدريد، في ظل غياب لاعبي الملكي عن المنتخب الإسباني لأول مرة في التاريخ، وذلك بعد استبعاد داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة، وخروج الثنائي إيسكو وأسينسيو، من حسابات المدرب لويس إنريكي، بعد أدائهما المتواضع مع «الملكي» ونفس الأمر بالنسبة للمدافع المخضرم سيرجي راموس الذي تم استبعاده في اللحظات الأخيرة.

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