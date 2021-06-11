«الدون» أرقام وحكايات

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

خلال مشاركته في النسخة الحالية من أمم أوروبا، سيصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أول لاعب في القارة الأوروبية يشارك في البطولة لخمس مرات، لينجح في فض الإشتباك وتخطى 16 لاعباً سبق لهم المشاركة في 4 نسخ من البطولة، أبرزهم الحارس الإيطالي بوفون، والحارس الدنماركي المخضرم بيتر شمايكل.

وتمكن رونالدو من تحقيق العديد من الأرقام الإيجابية مع المنتخب البرتغالي في 4 مشاركات سابقة، آخرها في النسخة الماضية التي توج منتخب البرتغال بلقبها للمرة الأولى في تاريخه، وفيما يتعلق بعدد المباريات، فقد شارك النجم الملقب بـ «الدون» في 21 مباراة مع منتخب بلاده خلال النسخ السابقة، وهو رقم يبعده عن أقرب منافسيه، بـ 4 مباريات، وهو اللاعب الألماني باستيان شفاينشتايغر، الذي شارك مع «منتخب الماكينات» في 17 مباراة، ولم يشارك في البطولة الحالية مع المنتخب الألماني.

وينتظر رونالدو توسيع الفارق وتحقيق لقب آخر يصعب كسره، حيث يحقق 24 مشاركة في حالة خروج منتخب بلاده من الدور الأول، أو الوصول للرقم 28 مباراة في حالة الوصول للمباراة النهائية.

كما ينتظر رونالدو تحقيق رقم إيجابي آخر، وهو الحصول على لقب الهداف التاريخي للبطولة، حيث يمتلك في رصيده 9 أهداف، منها هدفان في نسخة عام 2004 وهدف وحيد في نسخة عام 2008 و3 أهداف في كل من نسختي عامي 2012 و2016، وبذلك يعادل رونالدو رقم النجم الألماني ميشيل بلاتيني، الذي أحرز 9 أهداف في بطولة واحدة في نسخة عام 1984، وظل الهداف التاريخي لأمم أوروبا لمدة 32 عاما، قبل أن ينجح رونالدو في معادلة هذا الرقم في النسخة الماضية.

لكن هدف وحيد يحرزه رونالدو، لن يكون كافياً لحسم لقب الهداف التاريخي، خصوصاً أنه يتواجد على قائمة اللاعبين الذين قد يسجلون مشاركتهم الأخيرة في هذه النسخة من أمم أوروبا، حيث إن عمره حالياً (36 عاماً)، وربما يعلن اعتزاله قبل النسخة المقبلة المقرر لها عام 2023.

وهناك لاعبون اقتربوا من تحقيق رقم رونالدو، أبرزهم الفرنسي أنطوني غريزمان، نجم نادي برشلونة الإسباني، والذي نجح في إحراز 6 أهداف في النسخة الماضية حصل بها علي لقب الهداف، ما يعني أن الجماهير سترى صراعاً كبيراً بين الثنائي في حسم لقب الهداف.

فيما تقرب البطولة رونالدو من لقب «عميد لاعبي العالم»، وتعزز من عدد المباريات الدولية التي لعبها، حيث يمتلك قبل انطلاق البطولة 173 مباراة دولية ولونجح في قيادة البرتغال للوصول لأبعد نقطة في البطولة، سيرتفع رصيده إلى 180 مباراة، وسيكون على بعد 6 مباريات فقط من معادلة النجم المصري أحمد حسن عميد لاعبي العالم.

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