هالاند وديجكو ومخيتاريان.. نجوم غائبون

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

يأتي النجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند (20 عاماً) على رأس قائمة النجوم الغائبين عن منافسات بطولة الأمم الأوروبية، برغم أنه يعد أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الملاعب الأوروبية في الفترة الحالية، لما يقدمه من أداء متميز مع فريقه الألماني بروسيا دورتموند، لكن منتخب بلاده لم يتمكن من الصعود إلى نهائي «يورو».

وبعد أن احتل منتخب النرويج المركز الثالث في المجموعة السادسة بالتصفيات، ليتأهل إلى مرحلة الملحق بفضل نتائجه في دوري الأمم الأوروبية، حيث احتل صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الثالث، لكنه فشل في حجز بطاقة التأهل بعد الخسارة أمام صربي في مرحلة الملحق.

كما يغيب النجم، هنريك مخيتاريان، لاعب وسط روما الإيطالي، وقائد المنتخب الأرميني، وذلك بعد أن احتل منتخب بلاده المركز الخامس في المجموعة العاشرة بالتصفيات، وحل ثانياً في المجموعة الرابعة بالمستوى الرابع لدوري الأمم الأوروبية، وخاض مخيتاريان 12 مباراة مع أرمينيا في تصفيات «يورو 2020»، سجل خلالها 4 أهداف.

أما إيدين دجيكو، مهاجم فريق روما الإيطالي فلن يتواجد منتخب بلاده «البوسنة» في العرس الأوروبي، بعد أن فشل في انتزاع بطاقة التأهل، بعد خسارته في الملحق على يد منتخب أيرلندا بنتيجة (3-4) بركلات الترجيح، وشارك دجيكو، قائد منتخب البوسنة، في 13 مباراة في التصفيات كما شارك في دوري الأمم الأوروبية، وسجل 6 أهداف.

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