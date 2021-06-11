10 مليارات يورو قيمة منتخبات «الأمم الأوروبية»

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

يبلغ مجموع القيمة السوقية لقوائم المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية نحو 10 مليارات ونصف المليار يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الإحصاءات المتعلقة بكرة القدم، ويأتي المنتخب الإنجليزي على رأس قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية بقيمة تتعدى الـ1.2 مليار يورو، بفضل تواجد لاعبين بحجم هاري كينورحيم ستيرلينج. وتصل قيمة نجم توتنهام، وهداف الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم، هاري كين إلى 120 مليون يورو، و 90 مليونا لرحيم ستيرلينج المتوج مع مانشستر سيتي بلقب «البيريميرليغ».

ويأتي المنتخب الفرنسي في المركز الثاني بقيمة سوقية نحو مليار و30 مليون يورو، حيث يضم بين صفوفه اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في العالم، وهو كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، بقيمة 180 مليون يورو، إلى النجوم نجولو كانتي وبول بوجبا وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي.

أما في المركز الثالث، يأتي المنتخب الألماني، بقيمة سوقية نحو 940 مليون يورو، ويتواجد بين صفوفه نجوم بايرن ميونخ الألماني، ليون جوريتسكا (70 مليون يورو) وجوشوا كيميتش (90 مليون يورو) وسيرج جنابري (70 مليوناً). ويأتي المنتخب الإسباني في المركز الرابع، بقيمة سوقية بلغت 915 مليوناً، بفضل وجود نجوم أمثال نجم ريال مدريد الإسباني، ماركوس يورينتي (80 مليون يورو)، ورودري لاعب مانشستر يونايتد (70 مليوناً)، وزميله فيران توريس (50 مليوناً).

واحتل المنتخب البرتغالي المركز الخامس (872 مليون يورو)، حيث يضم أحد أفضل لاعبي العالم، وهو النجم كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، وتبلغ قيمته السوقية 45 مليون يورو، ومهاجم أتلتيكو مدريد، جواو فيلكس (80 مليون يورو) ومدافع مانشستر سيتي، روبن دياز (75 مليون يورو).

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