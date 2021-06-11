سباق الموضة في قمصان اللاعبين

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

قمصان نجوم كرة القدم، من الأشياء التي تجذب عشاق اللعبة على مستوى العالم، ممن ينتظرون أي بطولة كبيرة بحثاً عن التصميمات الجديدة للقمصان، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، ليقوموا على الفور بشرائها، وتعتبر القمصان من الموارد التي تدر دخلاً كبيراً لكبرى شركات صناعة الملابس الرياضية.

ونشرت صحيفة «إندبندنت» الإنجليزية، تقريراً عن أجمل قمصان للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية المرتقبة، وكانت القمصان البديلة لبعض المنتخبات أكثر جاذبية من القمصان الأساسية.

جاء القميص الأساسي للمنتخب الإيطالي ضمن هذه القائمة، وقد صممته شركة «بوما» بتصميم ملفت باللون الأزرق التقليدي لزي المنتخب الإيطالي، مع نمط هندسي منتظم في الخلفية، وكذلك القميص الأساسي للمنتخب الإنجليزي الذي صممته شركة «نايكي» باللون الأبيض مع ياقة زرقاء يتوسطها خط أحمر، وخلافاً للمكان المعتاد لشعار «الأسود الثلاثة» في الجهة اليسرى من الصدر، توسط الشعار منطقة الصدر.

وتواجد قميص منتخب البرتغال الأساسي في القائمة، وقد صممته شركة «نايكي» لحامل لقب كأس الأمم الأوروبية باللون الأحمر مع أكمام باللونين الأخضر والأسود مستوحاة من ألوان العلم البرتغالي.

أما المنتخب الويلزي، فقد جاء قميصيه الأساسي والبديل ضمن القائمة، وكان تصميم القميص الأساسي مشابهاً للتصميمات التقليدية التي تصدرها شركة «أديداس»، وهو باللون الأحمر مع خطوط صفراء على الجانبين، أما القميص البديل، تم تصميمه باللون الأصفر مع تطعيمه بشرائط جانبية باللون الأخضر.

ومن بين القمصان الملفتة، القميص البديل لمنتخب السويد، الذي صممته شركة «أديداس» باللون الأزرق مع خطوط طولية صفراء، ووصف التقرير قميص منتخب السويد بأنه يشبه «الرداء الملكي»، بسبب جمال تصميمه وألوانه.

أما القميص البديل لمنتخب النمسا جاء باللون الأسود، وتم تزيينه من الأمام بنمط يمكن وصفه بـ«الثريا الفيروزية»، فيما ضمت القائمة أيضا القميص البديل لمنتخب ألمانيا، وهو باللون الأسود، مع خطين على الأكمام باللونين الأحمر والأصفر.

وكذلك القميص البديل لمنتخب سويسرا، الذي صممته شركة «بوما» باللون الأبيض ويحمل خطوطاً بألوان زاهية ربما ترمز لجبال الألب، ويحمل القميص شعاري الشركة المصنعة والاتحاد السويسري لكرة القدم بجانب علم الدولة، فيما جاء القميص البديل للمنتخب الروسي من تصميم شركة «أديداس»، باللون الأبيض مع وجود خطين عريضين باللونين الأزرق والأحمر في المنتصف.

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