18 حكماً يديرون 51 مباراة

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن قائمة الحكام الذين سيديرون مباريات البطولة، وقامت لجنة الحكام في «يويفا» بتعيين 18 حكماً للساحة، بجانب الحكام المساعدين لتولي المسؤولية عن 51 مباراة.

وستكون الفرنسية ستيفاني فرابارت أول سيدة تشارك في نسخة من بطولة أوروبا وستتواجد بصفة مراقبة، وكانت أيضا هي أول سيدة تحكم مباراة في دوري أبطال أوروبا، وأول سيدة تحكم مباراة في تصفيات كأس العالم.

وتضم قائمة الحكام كلاً من، الألماني فيليكس بريش ومواطنه دانييل شبيرت، والثنائي الهولندي بيورن كيبورز وداني ماكيلي، والروماني أوفيدو ألين هاتيجان ومواطنه سيتقان كوفكاس، والروسي سيرجي كاراسيف، والإسبانيان كارلوس ديل سيرو وماتيو لاهوز، والثنائي الإنجليزي مايكل أوليفر وأنتونتي تايلور، والبرتغالي آرثر مانويل ريبيرونو والإيطالي دانييلي أورساتو، والفرنسي كليمنت توربين، والسلوفيني سلافكو فينسيتش، والتركي جونيت شاكير، والسويدي أندرياس إيكبيرج، والإسرائيلي أوريل جرينفيلد.

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