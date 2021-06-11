«بوشكاش» تجربة مُنتظرة

المصدر: إعداد – عماد الحسيني

تترقب جماهير بطولة أمم أوروبا تجربة تعيد لهم مشهداً غاب عن أعينهم لأكثر من عام ونصف العام، وهي رؤية ملعب تمتلئ مدرجاته عن آخرها بالجماهير، وعلى الرغم من التعليمات المشددة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، إلا أن العاصمة المجرية «بودابست»، أعلنت أنها ستفتح الحضور الجماهيري بالكامل، في استاد «بوشكاش» الوطني، الذي سيحتضن 4 مباريات خلال البطولة. الاستاد الذي سمي باسم أسطورة الكرة المجرية ونجم ريال مدريد الإسباني السابق «فيرنتس بوشكاش»، سيسير عكس بقية الملاعب، التي ستسمح بنسبة معينة من سعة الملعب للحضور الجماهيري، ويستضيف مباريات المجموعة السادسة، وهي مباراتا منتخب المجر أمام منتخبي فرنسا والبرتغال، وكذلك مباراة فرنسا والبرتغال أمام أكثر من 60 ألف متفرج، وذلك إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

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