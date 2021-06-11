«أمم أوروبا» اليوم والبداية بين إيطاليا وتركيا

المصدر: روما - أ ف ب

تنطلق اليوم النسخة السادسة عشرة من بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم للرجال، والتي تستمر حتى 11 من يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، ويقص منتخبا إيطاليا وتركيا، شريط منافسات البطولة، في مباراة افتتاحية يديرها الحكم الهولندي داني مكيلي، وتقام على ملعب أولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، لصالح منافسات المجموعة الأولى.

ويرى المراقبون أن تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني، قادرة على لعب دور الحصان الأسود في النهائيات، بعد فشلها بالتأهل إلى مونديال 2018. لكن بطلة العالم أربع مرات، لا تستحوذ على خط هجوم ضارٍ، على غرار برتغال كريستيانو رونالدو، أو فرنسا كيليان مبابي، وإنجلترا هاري كاين.

وبرغم تسجيله 150 هدفاً قياسياً مع لاتسيو في خمسة مواسم، لم يصل إيموبيلي بعد إلى مرتبة الهداف الخارق، الذي يخشاه مدافعو القارة. تحمل المهاجم البالغ 31 عاماً، عبء انتقادات طالته، لعدم قدرته على هزّ الشباك في خسارة الملحق المؤهل إلى المونديال ضد السويد في نوفمبر 2017.

يتذكر إيموبيلي «لم أكن أرغب بالاستمرار في اللعب، كانت الأفكار سوداوية، وصعب علي السيطرة عليها».

أعاد مانشيني بناء تشكيلته من نقطة الصفر، وقاد فريقاً لم يخسر في 27 مباراة متتالية.

نال إيموبيلي بعدها لقب الحذاء الذهبي في أوروبا، لتسجيله 36 هدفاً مع لاتسيو في الدوري المحلي موسم 2019-2020، ثم أضاف 20 هدفاً في الموسم المنصرم، الذي حلّ فيه لاتسيو سادساً.

بالنسبة لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة للتألق على الساحة الدولية مع «سكوادرا أتزورا».

على جانب آخر، أعلن الاتحاد الإيطالي، غياب لاعب وسط روما، لورنتسو بيليغريني، من التشكيلة لإصابة عضلية بفخذه، وطلب استبداله بغايتانو كاستروفيلي، لاعب فيورنتينا.

ومن المرجح غياب لاعب الوسط الآخر، ماركو فيراتي، لعدم تعافيه من الإصابة، وتحوم الشكوك حول مشاركة ستيفانو سنسي في الوسط أيضاً.

وبرغم عدم خسارتها أمام تركيا في 10 مباريات (7 انتصارات و3 تعادلات)، قد تواجه إيطاليا ودفاعها خطر المهاجم المخضرم براق يلماز. وسيخوض «الملك براق»، النهائيات، منتشياً من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي في موسمه الأول مع نادي ليل، وكان أفضل المسجلين في صفوفه مع 16 هدفاً في 28 مباراة.

سيكون يلماز مصدر الخطر الأبرز مع تركيا، بعد تسجيله 5 أهداف في أربع مباريات لبلاده عام 2021.

وقال اللاعب صاحب الـ (35 عاماً) «هدفنا الأساس الفوز ضد إيطاليا»، علماً بأن بلاده ستواجه بعدها ويلز وسويسرا في المجموعة الأولى.

تابع يلماز «نلعب أفضل ضد المنتخبات الكبرى. يجب أن نفوز في هذه المباراة. لا نخشى أحداً في الملعب. نريد أن نستهل البطولة بأفضل طريقة ممكنة، ونأخذ تركيا إلى المكان الذي تستحق». وأضاف «نتائجنا الرائعة في تصفيات أوروبا وكأس العالم، رفعت سقف التوقعات بين جماهيرنا.. نحن مدركون لذلك، ونتحمّل المسؤولية».

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