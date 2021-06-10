المنتخب الإسباني يتلقى لقاح كورونا قبل انطلاق أمم أوروبا

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم عن خضوع جميع لاعبي الفريق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

كان الاتحاد الإسباني للعبة قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس أن نتيجة اختبار المدافع دييغو يورنتي لفيروس كورونا جاءت سلبية بعدما جاءت من قبل إيجابية.

وذكر الاتحاد الإسباني أنه كانت هناك "مؤشرات قوية" بأن النتيجة الإيجابية لاختبار اللاعب البالغ من العمر 27 عاما الأولية يوم الثلاثاء كاذبة، ولكن سيتم فحص اللاعب يومي الخميس والجمعة.

وغادر يورنتي معسكر المنتخب الإسباني ليورو 2020، الموجود خارج مدريد، ودخل الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة سيرخيو بوسكيتس بفيروس كورونا يوم الأحد الماضي.

ويفتتح المنتخب الإسباني مبارياته في بطولة أمم أوروبا بمواجهة السويد في أشبيلية يوم الاثنين المقبل. ويعمل لويس إنريكي مدرب المنتخب الإسباني مع لاعبين في فقاعة تدريبية موازية تحسبا لتفشي الوباء في مجموعة اللاعبين الأولية لكي يكون المنتخب قادرا على خوض مبارياته.

ويدرك إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، مدى خطورة تطعيم اللاعبين قبل بداية البطولة، لكنه لازال يعتقد أن الأمر يستحق المخاطرة.

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب التأكيد على خطة تطعيم اللاعبين: "الأمر الذي سيزعجني هو عدم قدرتي على التخطيط مع لاعب بسبب التطعيم".

كانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن كارولينا دياز وزيرة الصحة الإسبانية قالت إن الفريق سيتم تطعيمه بلقاح فايزر / بايونتيك، والذي يحتاج إلى جرعتين.

كما ذكرت الصحف الإسبانية أن الفريق سيتلقى لقاحا من انتاج شركة جونسون أند جونسون، الذي يتطلب جرعة واحدة فقط .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز