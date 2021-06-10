نجوم "الأسود الثلاثة" يبدعون في صورهم الرسمية لـ "يورو 2020"

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

التقط نجوم منتخب إنجلترا، صورهم الرسمية لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، والتي تنطلق مساء غد ويعد منتخب "الأسود الثلاثة"، أحد المرشحين للفوز بالبطولة، بعدما قام المدرب جاريث ساوثجيت، بتجميع فريق من 26 لاعباً، مليئاً بالنجوم من أصحاب الخبرة والشباب، لخوض البطولة.

ومن بين اللاعبين الذين ألتقطوا صورهم، المدافع هاري ماغواير، والذي تدور حوله العديد من علامات الاستفهام بشأن لياقته للمباراة الافتتاحية مع كرواتيا يوم الأحد المقبل، بعدما تعرض قلب الدفاع، للإصابة في الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخضع ماغواير لنظام تدريب فردي في صالة الألعاب الرياضية، بعدما كان اللاعب الوحيد الذي لم يظهر في جلسة تدريب "الأسود الثلاثة" أمس الأربعاء، فيما كانت هناك مخاوف إضافية من إصابة لاعبي الوسط كالفين فيليبس وجوردان هندرسون، لكن كلاهما نجا من الإصابة في المباراة الودية الأخيرة أمام رومانيا يوم الأحد الماضي.

وتضم قائمة المنتخب الإنجليزي أيضاً، جود بيلينجهام، وهو أصغر لاعب في تشكيلة "الأسود الثلاثة"، إذ يبلغ من العمر 17 عاماً فقط، ولكن يتوقع كثيرون أن يكون أحد نجوم البطولة، إذا سمح له بالمشاركة لوقت كاف، وظهر في الصورة كذلك، بن وايت، أحدث اللاعبين المنضمين للمنتخب، بعد استدعاءه إلى التشكيلة الأسبوع الماضي، ليحل محل ترينت ألكسندر أرنولد، والذي تم استبعاده لظهور إصابة لديه في الفخذ في مباراة ودية جرت الأسبوع الماضي مع النمسا.

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