إصابة قوية لبنزيما قد تقضي على حلمه الأوروبي

المصدر: وكالات

تلقى المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إصابة قوية خلال الشوط الأول من مباراة منتخب بلاده الودية أمام ضيفه البلغاري أمس الثلاثاء على ملعب "فرنسا"، وذلك استعدادا لكأس أمم أوروبا لكرة القدم والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي 3-صفر.

وشعر بنزيما بآلام على مستوى الفخذ والركبة، وتلقى مهاجم ريال مدريد، العلاج الطبي في الملعب، عند الدقيقة 35، ولكنه لم يستطع استكمال المباراة، ليطلب الاستبدال قبل دقائق قليلة من نهاية الشوط الأول للقاء.

واستدعى ديديه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وكريم بنزيما إلى صفوف منتخب "الديوك" الأسبوع الماضي، وذلك بعد غياب طويل دام أكثر من خمسة أعوام، بسبب قضية ابتزاز بفيديو ضد زميله السابق ماثيو فالبوينا، وبات مهددا الآن بالغياب عن بطولة "يورو 2020" التي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، وتستمر حتى الـ11 من شهر يوليو المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز