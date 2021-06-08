فودن يحيي ذكريات جاسكوين في «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

يقارن الكثيرون دائماً بين فيل فودن لاعب مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي الحالي، وبول جاسكوين نجم المنتخب الإنجليزي السابق، إلا أن فودن، قرر أن ينهي تلك المقارنة، بالكشف عن تسريحة شعره الجديدة اللافتة للنظر قبل كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، والتي تجعله شديد الشبه بجاسكوين.

ويتوقع أن يلعب فودن، دوراً كبيراً في رحلة إنجلترا في «يورو 2020»، بعد أن تم ضمه إلى تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت، والمكونة من 26 لاعباً، بعدما قدم موسماً رائعاً مع مانشستر سيتي، وأعاد مظهره الجديد، ذكريات إنجلترا في «يورو 1996»، عندما تألق جاسكوين، وأصبح حديث الجماهير وقتها.

وأشعل جاسكوين، رحلة إنجلترا في بطولة أوروبا عام 1996، بهدفه الفردي المذهل ضد اسكتلندا في ويمبلي، ثم سيطرت على عناوين الأخبار قبل البطولة، تصرفات السيئة «الأسود الثلاثة» أثناء المعسكر التدريبي للمسابقة.

وتلعب إنجلترا مع اسكتلندا في دور المجموعات هذا الصيف، ويأمل المشجعون الآن أن يعيد فودن «جازا» إلى الأمم الأوروبية ليس بالشكل فقط، ولكن بالمستوى الفني، إذا تمكن من التسجيل ضد فريق ستيف كلارك في 18 يونيو الجاري.

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