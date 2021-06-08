تعرف على المنتخب المرشح للفوز بلقب "يورو 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر المنتخب الفرنسي قائمة الفرق المرشحة لنيل لقب بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، وفقاً لشبكة " theanalyst" المتخصصة في الاحصائيات والأرقام.

وأشارت الشبكة إلى أن المنتخب الفرنسي تصدر القائمة بنسبة بلغت 20.5% من التوقعات، بينما حل المنتخب البلجيكي في المركز الثاني بنسبة 15.7%، والإسباني الثالث بنسبة بلغت 11.3%، بينما جاء المنتخب الألماني في المركز الرابع بنسبة 9.8%، وحل بطل النسخة الأخيرة "المنتخب البرتغالي" في المركز الخامس بنسبة بلغت 9.6%.

وتنطلق بطولة أمم أوروبا " يورو 2020" يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة شهر كامل حيث تختتم بتاريخ 11 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً أوروبياً، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا موسم 2016.

وتستضيف المسابقة 12 مدينة في 12 دولة مختلفة احتفالاً بمرور 60 عاماً على انطلاق "اليورو"، وكان من المقرر إقامة المسابقة العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ويقص المنتخب التركي ونظيره الإيطالي شريط الافتتاح في تمام الساعة 11 من مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت الإمارات على استاد أوليمبيكو بروما.

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