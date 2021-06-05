لا إعفاءات بريطانية لجماهير «يورو 2020»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ليس لدى الحكومة البريطانية حالياً خطط لتخفيف قيود الحجر الصحي على الجماهير الراغبة في السفر إلى إنجلترا، لمساندة منتخباتها في نهائيات كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وكشف مدير البطولة مارتن كالين، أن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والحكومة البريطانية مستمرة للسماح بحضور تلك المباريات الرئيسية، من قبل المتفرجين الوافدين من خارج بريطانيا، دون الحاجة إلى فترة حجر صحي طويلة.

لكن متحدثاً باسم الحكومة قال: «سيتمكن حاملو التذاكر من الخارج من مشاهدة مباريات «يورو 2020» في ويمبلي، لكنهم سيخضعون لقيود ومتطلبات السفر في إنجلترا، وفي دولهم الأصلية، بما في ذلك الاختبار والحجر الصحي، ولا توجد خطط لتغيير إعفاءات السفر لحاملي تذاكر مباريات البطولة الأوروبية».

ويستضيف استاد ويمبلي، مباراتي نصف النهائي، والمباراة النهائي، إلى جانب آخر مباراتين في دور الـ 16، وتمتلك المملكة المتحدة، أصعب متطلبات الدخول لأي من البلدان المضيفة، حيث تتطلب من الزوار من بعض البلدان المدرجة في قوائمها، الحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول.

فيما السفر بين الدول المضيفة الأخرى، وخصوصاً دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ممكن إلى حد كبير مع وجود دليل على اختبار كورونا سلبي، وقال كالين: «نحن في حوار مع الحكومة، ونبحث فيما هو ممكن».

فيما قال رئيس الوزراء والحكومة البريطانية، إن 21 يونيو الجاري، سيكون التاريخ الذي يجب أن يعود فيه كل شيء إلى طبيعته من حيث المبدأ، وإذا عاد الأمر إلى طبيعته، فماذا ستنص عليه القواعد للأجانب الذين يأتون إلى المملكة المتحدة، والذين ليسوا في رحلة عمل؟

في حين، أبدت البلدان الأخرى مرونة أكثر، وطلبوا اختباراً سلبياً لمدة 72 ساعة أو 48 ساعة قبل الوصول، ويمكنهم الدخول والخروج بسهولة، باستثناء البلدان الموضوعة على القائمة الحمراء.

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