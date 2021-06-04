تعرف على أمم أوروبا..المجموعات والدول المستضيفة وحفل الافتتاح

المصدر: البيان الإلكتروني

اقتربت منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020" من الانطلاق بعد تأجيل عام كامل بسبب ظروف جائحة كورونا.

ومن المقرر ان تنطلق المسابقة في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 11 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخباً أوروبياً وتقام منافساتها في 12 مدينة أوروبية.

قائمة المدن المستضيفة ليورو 2020:

تضم قائمة الدول المستضيفة لبطولة أوروبا 2020 كلا من: بروكسل (بلجيكا)، وكوبنهاجن (الدنمارك)، وبودابست (المجر)، ودبلن (أيرلندا)، وأمستردام (هولندا)، وبوخارست (رومانيا)، وجلاسكو (اسكتلندا)، وبلباو (إسبانيا)، وباكو (أذربيجان).

كما تستضيف ميونخ (ألمانيا) بعض المباريات، برفقة مدن سانت بطرسبرج (روسيا)، وروما (إيطاليا) ولندن (بريطانيا).

أين تقام يورو 2020؟

وستقام مباريات هذه البطولة في 12 دولة احتفالا بالذكرى الستين للبطولة، بمشاركة 24 منتخبا وذلك للمرة الثانية، بعد نسخة فرنسا عام 2016.

ومن المقرر أن يعود مبدأ الاستضافة لدولة أو 2 فقط مع استضافة ألمانيا لنسخة العام 2024.

أين يقام افتتاح ونهائي يورو 2020؟

وسيستضيف ملعب أولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، روما، مباراة الافتتاح التي تجمع تركيا وإيطاليا يوم 11 يونيو 2021.

استاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، الذي يتسع لنحو 90 ألف مشجع، سيستضيف مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة، فضلا عن المباراة النهائية التي ستقام 11 يوليو 2021.

مجموعات البطولة:

المجموعة الأولى A :

إيطاليا

تركيا

ويلز

سويسرا

المجموعة الثانية B :

الدنمارك

فنلندا

بلجيكا

روسيا

المجموعة الثالثة C :

هولندا

أوكرانيا

النمسا

مقدونيا الشمالية

المجموعة الرابعة D :

إنجلترا

كرواتيا

اسكتلندا

التشيك

المجموعة الخامسة E :

إسبانيا

السويد

بولندا

سلوفاكيا

المجموعة السادسة F :

المجر

البرتغال

فرنسا

ألمانيا

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