ضربة موجعة للمنتخب الإيطالي قبل انطلاق "يورو 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

مع بدء العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020"، تلقى المنتخب الإيطالي ضربة موجعة باحتمالية غياب نجم خط وسط إنتر ميلان ستيفانو سينسي بسبب تعرضه لإجهاد عضلي أثناء تدريبات المنتخب اليوم، وفقاً لموقع " "توتو ميركاتو" الإيطالي.

وأشار الموقع إلى أن ماتيو بيسينا، لاعب أتالانتا، قد يكون البديل المناسب للاعب المصاب ليحل محله في قائمة المنتخب.

وتابع الموقع: أن الساعات القادمة ستشهد تقييماً لمدى إصابة اللاعب ومدة غيابه من خلال الطاقم الطبي.

ويقص المنتخب الإيطالي شريط افتتاح بطولة يورو 2020، بمواجهة نظيره التركي على ملعب الأولمبيكو في روما، يوم 11 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا ويلز وسويسرا.

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