شاهد.. كرة "ليغو" ضخمة في الدنمارك احتفالاً بـ "يورو 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهى فريق "ليغو" في مدينة بيلوند الدنماركية بناء أكبر طابة "ليغو" في العالم، في مركز يعرف باسم "بيت الليغو"، احتفالاً ببطولة يورو 2020 لكرة القدم، التي ستبدأ في الحادي عشر من يونيو.

ومدينة بيلوند التي تقع وسط الدنمارك تعتبر "مسقط رأس" لعبة ليغو.

ويبلغ علوّ الطابة أكثر من 4 أمتار، واستخدم في بنائها نحو 170 ألف قطعة، بحسب "يورونيوز".

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