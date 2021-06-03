أماكن ومواعيد مباريات دور المجموعات لـ"يورو 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

تنطلق بطولة أمم أوروبا " يورو 2020" في 11 يونيو الجاري وتستمر لمدة شهر كامل حيث تختتم بتاريخ 11 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً أوروبياً، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها هذا العدد من المنتخبات بعد نسخة فرنسا موسم 2016.

وتستضيف المسابقة 11 مدينة في 11 دولة مختلفة احتفالاً بمرور 60 عاماً على انطلاق "اليورو"، وكان من المقرر إقامة المسابقة العام الماضي لكن تم تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

ونستعرض في هذا التقرير أماكن ومواعيد مباريات دور المجموعات بتوقيت الإمارات.



دور المجموعات:

تركيا – إيطاليا، 11 يونيو 11 مساء، استاد أوليمبيكو، روما.

ويلز – سويسرا، 12 يونيو ،5 عصرا، استاد باكو الأوليمبي

الدنمارك – فنلندا، 12 يونيو 8 مساء، استاد باركين، كوبنهاجن

بلجيكا – روسيا، 12 يونيو 11 مساء، استاد سان بطرسبرج

إنجلترا – كرواتيا،13 يونيو ،5 عصرا، استاد ويمبلي

النمسا - مقدونيا الشمالية، 13 يونيو 8 مساء، أرينا ناسيونالا

هولندا – أوكرانيا،13 يونيو 11 مساء، يوهان كرويف أرينا

التشيك– اسكتلندا ،14 يونيو ، 5 عصرا، هامبدين بارك، جلاسكو

بولندا – سلوفاكيا، 14 يونيو ، 8 مساء، استاد سان بطرسبرج

إسبانيا – السويد،14 يونيو ، 11 مساء، لا كارتوخا، إشبيلية

المجر – البرتغال،15 يونيو ، 8 مساء، بوشكاش أرينا

ألمانيا – فرنسا،15 يونيو ، 11 مساء، إليانز أرينا

فنلندا – روسيا، 16 يونيو ، 5 عصرا،سان بطرسبرج

تركيا - ويلز ، 16يونيو ، 8 مساء، استاد باكو الأوليمبي

إيطاليا – سويسرا،16 يونيو ، 11 مساء، أوليمبيكو، روما

أوكرانيا - مقدونيا الشمالية، 17 يونيو ، 5 عصرا، أرينا ناسيونالا

الدنمارك – بلجيكا، 17 يونيو، 8 مساء، استاد باركين، كوبنهاجن

هولندا – النمسا، 17 يونيو ، 11 مساء، يوهان كرويف أرينا، أمستردام

السويد – سلوفاكيا، 18 يونيو 5 عصرا،استاد سان بطرسبرج

كرواتيا – التشيك، 18 يونيو ، 8 مساء،هامبدن بارك، جلاسكو

إنجلترا - اسكتلندا 18 يونيو ،11 مساء ، استاد ويمبلي، لندن

المجر – فرنسا،19 يونيو ، 5 عصرا، بوشكاش أرينا، بودابست

البرتغال – ألمانيا،19 يونيو ، 8 مساء ، إليانز أرينا

إسبانيا – بولندا،19 يونيو ، 11 مساء، لا كارتوخا، إشبيلية

إيطاليا – ويلز،20 يونيو ، 8 مساء، أوليمبيكو، روما

سويسرا – تركيا،20 يونيو ، 8 مساء، استاد باكو الأوليمبي

أوكرانيا – النمسا،21 يونيو ، 8 مساء ، أرينا ناسيونالا

مقدونيا الشمالية ،هولندا،21 يونيو ، 8 مساء، يوهان كرويف أرينا، أمستردام

فنلندا – بلجيكا،21 يونيو ،11 مساء، استاد سان بطرسبرج

روسيا – الدنمارك، 21 يونيو ، 11 مساء، استاد باركين، كوبنهاجن

التشيك – إنجلترا، 22 يونيو ، 11 مساء، استاد ويمبلي، لندن

كرواتيا – اسكتلندا، 22 يونيو ، 11 مساء، هامبدن بارك، جلاسكو

السويد – بولندا،23 يونيو ،8 مساء، استاد سان بطرسبرج

سلوفاكيا – إسبانيا، 23 يونيو ، 8 مساء،لا كارتوخا، إشبيلية

ألمانيا – المجر،23 يونيو ، 11 مساء، إليانز أرينا

البرتغال – فرنسا، 23 يونيو ، 11 مساء، بوشكاش أرينا، بودابست

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