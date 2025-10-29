ربع نهائي أغلى الكؤوس ينطلق 31 يناير 2026



حدد اتحاد الإمارات لكرة القدم مواعيد وملاعب مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة للموسم 2025 – 2026 بعد الكشف عن المواجهات خلال القرعة التي جرت يوم الأحد في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.



وتقرر أن تُقام المباريات على مدار 3 أيام، حيث ستقام مباراة واحدة يوم السبت 31 يناير 2026 تجمع دبا والعين في استاد راشد بدبي الساعة 18:30 مساء، ومباراتان يوم الأحد الموافق 1 فبراير تجمع الأولى شباب الأهلي مع خورفكان في استاد راشد بن سعيد بإمارة عجمان الساعة 17:15 مساء، فيما تجمع المباراة الثانية فريقي الوحدة ويونايتد الساعة 20:00 مساء في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وستقام مباراة بني ياس والجزيرة يوم الاثنين 2 فبراير على استاد آل نهيان بأبوظبي الساعة 18:35 مساء.



وكان اتحاد الكرة قد حرص على إقامة قرعة الدور ربع النهائي بهذه الطريقة على غرار البطولات العالمية الكبرى، بهدف إضافة نوع من الإثارة على أغلى البطولات الكروية خلال أدوارها المختلفة، حيث سجلت مباريات دور الـ16 نجاحات كبيرة على المستويين الفني والتنظيمي والحضور الجماهيري.