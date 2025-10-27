حراس المرمى يسرقون أضواء الكأس الغالية



سرق حراس المرمى الأضواء في الدور ثمن النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد حصول أربع منهم على جائزة رجل المباراة، وهم حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، ونور عنايات الله حارس يونايتد، وعلي خصيف حارس الجزيرة، وعيسى الهوتي حارس دبا الفجيرة، بعد مساهمتهم القوية في حصول أنديتهم على بطاقات الوصول إلى الدور ربع النهائي للبطولة الغالية.

وواصل المقبالي، تألقه في الدفاع عن مرمى شباب الأهلي منذ الموسم الماضي، ونجح الحارس الدولي في حماية مرماه ببسالة أمام هجمات البطائح، ليحافظ على نظافة شباكه في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وفي ركلات الترجيح تصدى لركلة سددها جيانلوكا لاعب البطائح، وقبلها أضاع زميله أنتونيو، ليفوز «الفرسان» بركلات الترجيح 4-2.



ولفت عنايات الله، الأنظار بتألقه مع يونايتد أمام هجمات الشارقة الشرسة، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت نتيجة المباراة لمصلحة يونايتد 5-4، بعدما سدد خالد الظنحاني، ركلة ترجيحية للشارقة عالية فوق المرمى.

فيما أسهم عيسى الهوتي، بتألق كبير في فوز دبا على الوصل بركلات الترجيح 6-5، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، وتصدى الهوتي لركلة ترجيحية سددها طحنون الزعابي، ليسهم في واحدة من المفاجآت القوية في مباريات ثمن نهائي الكأس الغالية.



أما علي خصيف، فقاد الجزيرة بخبرة كبيرة إلى الفوز على عجمان 2-1، ولعب دوراً مهماً في الحفاظ على تفوق «فخر أبوظبي» في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد، بتصديه الرائع لعدد من التسديدات والفرص المحققة لعجمان، ليضمن للجزيرة مقعداً في الدور ربع النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة رجل المباراة ذهبت أيضاً في بقية المواجهات إلى امادو نيانج لاعب العين أمام الحمرية في مباراة أنهاها العين بالفوز بسباعية نظيفة، والحسن كوروما لاعب بني ياس أمام النصر، حيث فاز «السماوي» بهدفين نظيفين، وأيلتون فيليبي لاعب خورفكان أمام كلباء، وفاز «النسور» بهدفين دون مقابل، ولوكاس بيمنتا لاعب الوحدة أمام الظفرة، وفاز «العنابي» 3-1.