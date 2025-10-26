العين يضرب شباك الحمرية بالسبعة.. ويتأهل لربع نهائي الكأس الغالية



تأهل العين لربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة بفوز سهل وكبير على مضيفه الحمرية 7-0 مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد خالد بن محمد، ضمن دور الستة عشر من المسابقة الغالية، سجل أهداف العين كل من سفيان رحيمي، من ركلة جزاء في الدقيقة 5، ورافا رودريجيز، في الدقيقة 13، وبلاسيوس في الدقيقة 41، وأمادو نيانج في الدقيقة 68، ولابا كودجو هدفين في الدقيقتين 73، و80، ونسيم الشاذلي في الدقيقة 90،



هيمن العين على مجريات الشوط الأول دون مقاومة تذكر من فريق الحمرية ونجح مبكراً في التسجيل بواسطة ركلة جزاء ارتكبت مع الحسين رحيمي، وتصدى لها شقيقه سفيان رحيمي وسددها بنجاح، وتابع العين سيطرته مقابل تراجع واعتماد على الهجمات المرتدة من قبل فريق الحمرية، والتي لم تسفر عن خطورة تذكر، وقبل مضي ربع الساعة الأولى أضاف الظهير الأيسر رافا رودريجيز، هدفاً ثانياً للعين بعد تمريرة رائعة من المتألق الحسين رحيمي.

من فرصة نادرة كاد المخضرم إسماعيل الحمادي، أن يقلص الفارق بعدما وصلته تمريرة وأصبح في وضع انفراد بالمرمى غير أنه أطاح بالكرة فوق العارضة وسط دهشة الجميع، بينما تألق ماجد ناصر في التصدي لتسديدة قوية للظهير العيناوي رافا من مسافة قريبة، قبل أن يضيف بلاسيوس، هدفاً ثالثاً من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة اصطدمت برأس مدافع الحمرية لتغالط الحارس ماجد ناصر، وتهز الشباك، وتابع العين سيطرته على المباراة ومضى ليحسم الشوط الأول لصالحه بثلاثية نظيفة.



لم تختلف بداية الشوط الثاني عما كانت عليه في الشوط الأول، إذ تابع العين سيطرته رغم التبديلات التي أجريت بصفوف الفريقين، وكاد الحسين رحيمي، أن يضيف هدفاً رابعاً للعين غير أن تسديدته مرت إلى جوار القائم، وبالمقابل ومن هجمة مرتدة كاد البديل الكنغولى دورما، أن يقلص الفارق للحمرية بعد أن راوغ أكثر من لاعب وانفرد تماماً بالمرمى، ولكنه تأخر في التسديد ليتدخل الدفاع العيناوية ويبعد الخطورة عن مرماه، ومرة أخرى صنع أصحاب الأرض الخطورة على مرمى خالد عيسى عندما ارتقى الحمادي فوق الجميع وحول كرة عرضية فوق العارضة بقليل.



وجاء الدور على المدافع الشاب أمادو نيانج ليعلن نفسه بتسجيل هدف رابع، قبل أن يضيف الهداف التوغولى لابا كودجو الذي دخل بديلاً الهدفين الخامس والسادس، وأضاف البديل الآخر المغربي نسيم الشاذلي الهدف السابع بتسديدة في سقف المرمى.