سوزا: «ترسانة» شباب الأهلي لا تحميه من الإصابة والمرض



شدد البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على أن المفهوم السائد لدى الكثيرين بأن «الفرسان» يمتلك «ترسانة نجوم»، لا يعني تجنب الفريق لحالات الإصابة أو المرض، وأعرب عن فخره بلاعبي فريقه وقدرتهم على تمثيل النادي بشكل جيد، وحصولهم على بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد الفوز على مضيفهم البطائح بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، على استاد خالد بن محمد.

وأشاد سوزا، بأداء وروح لاعبيه أمام البطائح، مؤكداً أن عناصر شباب الأهلي قدمت الأداء والمستويات المطلوبة خلال اللقاء، وأنه سعيد بمردودهم وعطائهم، مشدداً على أن شباب الأهلي كان الأفضل، وخلق العديد من فرص التسجيل التي لم يستغلها بشكل جيد، وأنه يتشرف بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين.



وتحدث عن الصعوبات التي واجهته خلال المباراة، مشيراً إلى وجود التحامات بدنية قوية في بعض فترات المباراة، مع ارتكاب المنافس للعديد من الأخطاء، ومحاولات لتعطيل اللعب، وأكد أن هذه الأمور تحتاج إلى النقد من أجل مصلحة وتطوير الكرة الإماراتية، منوهاً أن شباب الأهلي يلعب بسرعة وديناميكية، وتأخير اللعب يؤثر على طريقة أدائه خلال المباراة.

من جانبه، وجه الإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح، الشكر للاعبيه على الأداء والمردود القوي أمام شباب الأهلي، مؤكداً أن فريقه قدم مباراة جيدة، ولم يحالفه الحظ في بعض الفرص التي لاحت للاعبيه، وخسر بركلات الترجيح أمام منافس يعد واحداً من أقوى أندية دوري أدنوك للمحترفين.