يوكانوفيتش مدرب النصر: لم أعرف فريقي أمام بني ياس



قال الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، إنه تفاجأ بالأداء الذي ظهر عليه لاعبوه في المباراة التي خسرها من بني ياس بثنائية نظيفة في مسابقة كأس رئيس الدولة، إلى درجة أنه كان يتساءل: هل الفريق الذي كان يخوض المباراة هو فريقه أم لا؟ ووصف يوكانوفيتش المباراة بالغريبة، ولم يقدم فيها لاعبوه أي شيء من إمكاناتهم وقوتهم، وكانوا يلعبون بلا روح حتى إنه تساءل: هل ما حدث سببه غياب لوكا، ثم أضاف قائلاً: لوكا مجرد لاعب واحد، ونحن نتحدث عن فريق كرة قدم وليست لعبة ملاكمة أو تنس، أحاول أن أجد تفسيراً لما شاهدناه في المباراة، وفي النهاية أتحمل مسؤولية الخسارة.