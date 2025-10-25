بني ياس يداوي جراحه بثنائية في مرمى النصر ويبلغ ربع نهائي كأس رئيس الدولة



حقق بني ياس تأهلاً مستحقاً إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة بعدما تغلب بثنائية نظيفة على النصر في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، وسجل يوسف نياكاتي وليونيل جوفوفو ثنائية السماوي في الدقيقتين 35 و61، بهذه النتيجة نجح بني ياس في مداواة جراحه وتحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي، في المقابل واصل العميد أداءه المخيب للآمال.

جاءت المباراة قليلة الفرص، باستثناء الهجمة الأولى التي سجل منها النصر هدفاً عن طريق عبدالله توريه، ألغاه الحكم في الدقيقة الثالثة بسبب تجاوز الكرة خط الملعب، ولم تشكل باقي المحاولات خطراً حقيقياً على مرمى الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 35 التي افتتح فيها بني ياس التسجيل من هجمة منظمة وصلت على إثرها الكرة إلى سهيل النوبي الذي مررها إلى يوسف نياكاتي ليحولها في شباك النصر.



رفع الهدف نسق المباراة قليلاً، خاصة من جانب بني ياس الذي بحث عن هدف ثانٍ وأتيحت له أكثر من فرصة، أبرزها رأسية نياكاتي فوق المرمى بقليل، بينما افتقد النصر الحلول الهجومية.

في الشوط الثاني، حاول النصر تحسين أدائه على المستوى الهجومي، وضغط على دفاع بني ياس، إلا أنه افتقد مرة أخرى إلى اللمسة الأخيرة، وفي الوقت الذي كان يبحث فيه عن هدف التعادل فاجأه السماوي بهدف ثانٍ حمل توقيع ليونيل جوفوفو في الدقيقة 61، ليفرض أفضليته في المباراة، ورغم التغييرات التي أجراها الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، مدرب النصر، لتعزيز القدرات الهجومية لفريقه بدخول أزرقان ودومبيا وجوناثاس، إلا أن العميد لم ينجح في فك شفرة دفاع السماوي.