ركلات الترجيح تؤهل شباب الأهلي إلى ربع نهائي الكأس الأغلى على حساب البطائح



تأهل شباب الأهلي إلى الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بفوزه على مضيفه البطائح بركلات الترجيح 4-2، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي على استاد خالد بن محمد، ضمن الدور ثمن النهائي للكأس الغالية، وأضاع كل من انتونيو وجيانلوكا ركلتي جزاء البطائح ليودع البطولة مبكراً.

وجاء الشوط الأول متوازناً من الفريقين، وتبادلا خلاله الهجمات مع أفضلية نسبية لشباب الأهلي في السيطرة، وتشكيل الخطورة على مرمى أصحاب الأرض، ونجح حارسي المرمى في الحفاظ على نظافة شباكهم حتى صافرة نهاية الشوط الأول، الذي شهد احتساب 5 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، بالتعادل السلبي.



وازداد رتم الأداء سرعة في الشوط الثاني، وأنقذ حمد المقبالي حارس شباب الأهلي مرماه من هدف مبكر، بتحويل تسديدة من لوكا لاعب البطائح إلى ركلة ركنية، وسدد كارتابيا كرة ضعيفة لشباب الأهلي ذهبت سهلة بين يدي حارس البطائح.

وتصدى عبد الرحمن مبارك حارس البطائح لانفراد ماتيوس ليما مهاجم شباب الأهلي في أبرز فرص المباراة بالدقيقة 67، وتم طرد عضو من الجهاز الفني لكلا الفريقين، على خلفية حالة من التوتر بين اللاعبين في الدقائق الأخيرة للقاء، وشمل ذلك بطاقة صفراء لكل من إبراهيم عيسى، حارس مرمى البطائح، الموجود ضمن قائمة البدلاء، وبوغدان، لاعب شباب الأهلي.

وسدد البديل يوري سيزار، ركلة حرة مباشرة لشباب الأهلي في الوقت بدل الضائع للمباراة، وارتطمت بجسد لاعب البطائح، وغيرت اتجاهها وتحولت من العارضة إلى ركلة ركنية، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان إلى اللعب وقت إضافي على مدار شوطين.



وأضاع أناتولي فرصة هدف للبطائح في الوقت الإضافي الأول، بعد أن تهيأت أمامه الكرة وسط مدافعي شباب الأهلي، ولعبها من فوق الحارس المتقدم المقبالي، ولكنها مرت بجوار القائم، ورد بالا بكرة رأسية ذهبت بين يدي حارس البطائح، ليستمر التعادل السلبي قائماً.

وزاد «الفرسان» من ضغطهم في الشوط الإضافي الثاني، وتألق حارس البطائح عبد الرحمن مبارك بشكل لافت في التصدي لهجمات الضيوف، لتصل المباراة إلى ركلات الترجيح، التي أضاع أولها انتونيو لاعب البطائح بانزلاقه وقت التسديد، لتذهب عالية فوق المرمى، ثم أضاع جيانلوكا ركلة أخرى، تصدى لها المقبالي، ليفوز شباب الأهلي، ويتأهل إلى الدور التالي.