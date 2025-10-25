3 مباريات في ختام دور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة غداً



تنطلق، غداً الأحد، ثلاث مباريات في ختام دور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، في الأولى يستقبل الحمرية فريق العين ضيفاً ثقيلاً في تمام الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة عصراً، على أرضية ملعب خالد بن محمد بالشارقة، ويتطلع الحمرية صاحب الأرض والجمهور لمواصلة تألق فرق الهواة في المسابقة واقتفاء أثر فريق يونايتد، الذي صنع المفاجأة وأزاح الشارقة من دور الـ 16 عبر ركلات الترجيح في مفاجأة لم يتوقعها أحد من لاعبي وجمهور الشارقة، الذي صب جام غضبه على المدرب ميلوش. وأكد الصربي زوران بيوفجيتش، مدرب الحمرية، جاهزية كل لاعبيه، وأنهم على أهبة الاستعداد للمباراة، ويمنون النفس بالوجود ضمن التشكيل الأساسي، الذي يخوض اللقاء، وكان الحمرية قد تعادل في مباراته الدورية الماضية أمام العروبة 1-1.



على جانب آخر تبدو الأجواء مثالية إلى حد كبير في معسكر العين، الذي حقق انتصارات متتالية في المباريات السابقة على مستوى دوري المحترفين ودوري أبطال الخليج، خصوصاً بعد اكتمال صفوفه بعودة جميع الذين غابوا بالفترة الأخيرة بداعي الإصابة، وهو ما يدعم صفوفه، ويعزز حظوظه في حسم الأمور لصالحه ربما في الزمن الرسمي للمباراة.

وأكد المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، أن مسابقة كأس رئيس الدولة تمثل قيمة خاصة لجمهور العين، و تعد من الأهداف التي نسعى لتحقيقها هذا الموسم، وقال: «التحضيرات لمواجهة الحمرية في ثمن نهائي المسابقة مضت بصورة ممتازة وبتركيز كبير، ونحن نعلم أنه لا توجد مباراة سهلة في عالم كرة القدم، فجميع المنافسين يملكون دوافع كبيرة لتقديم الأفضل في بطولة غالية غائبة عن خزينة النادي منذ منذ أكثر 7 سنوات».

أهداف مشروعة



في المباراة الثانية يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد في الثامنة من مساء غد الأحد فريق نادي عجمان لحساب الدور ذاته، في مباراة ينتظر أن تحفل بالإثارة والندية، حيث يتطلع الفريقان لمتابعة مشوارهما في أغلى المسابقات والذهاب بعيداً، في مراحلها المختلفة كونها أهدافاً مشروعة لكلا الطرفين.

يدخل الجزيرة صاحب الأرض والجمهور المباراة بمعنويات عالية بعد تحسن مردوده ونتائجه في دوري المحترفين أخيراً، وينتظر أن يدفع بكامل ثقله في المباراة، على أمل أن يحسم الأمور في الوقت الرسمي دون الدخول في حسابات الوقت الإضافي وربما ركلات الترجيح، وقد أكمل الفريق تحضيراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة، أجراها، أمس، تحت قيادة مدربه الهولندي مارينو بوشيتش، الذي حرص على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق في المباراة الأخيرة قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة.



من جانبه يتطلع عجمان لمفاجأة «فخر أبوظبي» وسط جماهيره لاستعادة الثقة بعد الخسارة أمام خورفكان في الجولة السابقة من دوري المحترفين مع إدراك لاعبيه أن المباراة لن تكون سهلة، واختتم الفريق تحضيراته الميدانية بإشراف مدربه جوران توفيجدزيتش، وينتظر أن يدخل المباراة بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم، مع التركيز على غلق مفاتيح اللعب لدى منافسه، وإحكام الرقابة على عناصر الخطورة فيه، على أمل خطف هدف مبكر يريح به الأعصاب، ويربك حسابات أصحاب الأرض.





في المباراة الأخيرة يتطلع الوصل لإحباط أي مفاجأة تعكر صفو جماهيره الكبيرة عندما يحل الفريق ضيفاً على دبا، غداً الأحد، في تمام الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة عصراً على ملعب الفجيرة، وقال لويس كاسترو مدرب الوصل: «مباراتنا أمام دبا مهمة في بطولة كبيرة، ونحن ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعملنا بجد يومياً، للوصول إلى أفضل مستوى ممكن». وأضاف كاسترو: «ستكون المباراة صعبة أمام خصم يسعى لتصحيح نتائجه السلبية في الفترة الأخيرة، ولكننا نرغب في الفوز، وسنقاتل في أرضية الملعب من أجل التأهل إلى الدور التالي».

وفي المقابل قال برونو بيريرا، مدرب دبا: «مباراتنا أمام الوصل تحظى بأهمية كبيرة، خصوصاً أنها تأتي ضمن منافسات كأس رئيس الإمارات، البطولة الأغلى في كرة القدم الإماراتية». وأضاف بيريرا: «نـحـن ندرك تماماً قيمة هذه المسابقة، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا فيها، وسنواجه منافساً قوياً بحجم الوصل، ونأمل أن نكون في أفضل حالاتنا، وأن يحالفنا التوفيق لتحقيق نتيجة إيجابية».