يونايتد «بيرلو» يطيح بالشارقة من الدور الـ 16



حقق يونايتد مفاجأة مدوية في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما أطاح بالشارقة من دور الـ16 بالفوز عليه بركلات الترجيح 5-4، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليضاعف من جراح الشارقة الذي تلقى جمهوره صدمة قاسية وجديدة بخسارة غير متوقعة.

وخلال اللقاء تقدم الشارقة أولاً عبر مهاجمه الوافد الجديد عبدالله حارب في الدقيقة 37، في أول ظهور له بقميص الفريق لكن الفرحة لم تكتمل بعد خروج فريقه المدوي، وتمكن يونايتد من إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه مصطفى نام، ليعود اللقاء إلى نقطة البداية.



ورغم السيطرة الميدانية الواضحة للشارقة الذي كان الطرف الأفضل والأكثر استحواذاً وصناعة للفرص، فإن يونايتد نجح في الصمود بفضل انضباطه الدفاعي وتكتيك مدربه الإيطالي الشهير أندريا بيرلو، الذي قاد فريقه لكتابة التاريخ في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة والموسم الحالي.

ولم تثمر محاولات الشارقة في الأشواط الإضافية عن أي جديد، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت ليونايتد بعد إهدار خالد الظنحاني مدافع الشارقة لإحدى ركلات فريقه، لتعم الفرحة أرجاء مقاعد يونايتد، الذي واصل كتابة قصة نجاحه اللافتة وصعوده التدريجي نحو المقدمة، ويزيد من معاناة الشارقة وسط غضب كبير لقاعدته الجماهيرية.