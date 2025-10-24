3 مواجهات تستكمل مباريات دور الـ 16 في كأس رئيس الدولة



تستكمل مساء غدٍ السبت منافسات دور الـ16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2025-2026، «البطولة الأغلى»، بإقامة 3 مباريات تجمع الأولى بين البطائح مع شباب الأهلي في الخامسة إلا خمس دقائق على ملعب استاد خالد بن محمد في «الإمارة الباسمة»، وتجمع الثانية بين خورفكان وضيفه كلباء في تمام الخامسة إلا خمس دقائق، وتنطلق المباراة الثالثة في الثامنة مساءً على استاد آل مكتوم بدبي، حيث يستضيف النصر نظيره بني ياس، على أن تختتم الأحد بمباريات الحمرية مع العين، دبا مع الوصل، والجزيرة مع عجمان.

في اللقاء الأول، يحل شباب الأهلي، ضيفاً على فريق البطائح في افتتاح ثاني أيام الدور ثمن النهائي لبطولة كأس صاحب رئيس الدولة لكرة القدم، وتقرر أن يرتدي شباب الأهلي الزي الأبيض الكامل، والبطائح اللون الأحمر الكامل في تلك المواجهة التي ستكون أولى خطوات «الفرسان» في رحلة الدفاع عن اللقب الذي توجوا به الموسم الماضي.



وعلى الرغم من التفاوت الكبير في المستويات والنتائج التي يحققها كل من الفريقين، إلا أن مباريات الكؤوس التي تقام بنظام خروج المغلوب، لا تعترف بأي فوارق مسبقة، وتحسمها تفاصيل صغيرة، وجهد اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ومدى الإصرار والعزيمة على تحقيق الانتصار والحصول على بطاقة الوصول إلى الدور التالي.

وقال البرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي: «هامش الأخطاء في هذه البطولة ضئيل جداً، لذلك نحتاج إلى تركيز عال أمام فريق قوي ومنظم مثل البطائح، ويجب أن نكون جاهزين بنسبة 100% من الناحية البدنية والذهنية، وأن نلعب بطموح ومسؤولية كبيرة، وهدفنا صناعة الفرص وتسجيل أهداف أكثر من الخصم كما فعلنا في دوري أبطال آسيا، وأتمنى أن يحضر جمهورنا بأعداد كبيرة لدعمنا في هذه المرحلة المهمة من البطولة».

من جانبه، قال الإيراني فرهاد مجيدي مدرب البطائح: «شباب الأهلي فريق قوي، ولكن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بطولة لها وضع مختلف، والتأهل فيها من مباراة واحدة، ويجب علينا التركيز للنجاح والحصول على نتيجة الفوز أمام شباب الأهلي، وللأسف نفتقد 5 لاعبين لدواعي بنود العقد الخاص باللعب أمام شباب الأهلي، كما يغيب ميليكي العائد من الإصابة، ولكن بقية اللاعبين متحفزين لتقديم أداء جيد في المباراة».



في المباراة الثانية، يستهل خورفكان وكلباء مشوارهما في الكأس الأغلى، وتفوح من «ديربي الساحل الشرقي» رائحة الثأر ورد الاعتبار لفريق خورفكان الذي تلقى هزيمة قبل 3 أسابيع من كلباء ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين بأربعة أهداف مقابل هدفين، يدخل خورفكان اللقاء بمعنويات الفوز على عجمان في الجولة الماضية من الدوري واستعادة نغمة الانتصارات، في وقت يقدم فيه كلباء أفضل مواسمه في عصر الاحتراف بعد احتلال النمور المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

من جهته، أكد حسن العبدولي مدرب خورفكان، جاهزية فريقه للمباراة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في لاعبيه، مثمناً الأداء الأخير لهم خلال مباراة عجمان في الجولة الماضية.

بدوره، حذر الصربي فوك رازوفيتش، مدرب كلباء لاعبي فريقه من خطورة خورفكان، موضحاً أن فوزهم على المضيف في الدوري بات من الماضي ولابد من الظهور الجيد خلال المباراة وتقديم أفضل العروض لضمان العودة من ملعب خورفكان ببطاقة الصعود إلى دور الثمانية. وخلال الاجتماع الفني الذي سبق المباراة تقرر ارتداء فريق خورفكان صاحب الأرض الأخضر الكامل وفي المقابل سيخوض كلباء بشعاره المعتاد الأصفر والأسود.



وفي المباراة الثالثة، يخوض بني ياس اختباراً صعباً في مواجهة النصر في دور الستة عشر لكأس رئيس الدولة. ويبحث بني ياس عن الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي لازمته منذ بداية الموسم، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار في دوري أدنوك للمحترفين، ويتذيل جدول الترتيب من دون رصيد من النقاط، ما يضعه تحت ضغوط شديدة من أجل تغيير الواقع المحيط بالفريق.

وسعى الجهاز الفني بقيادة الروماني دانييل إيسايلا إلى التركيز على الجوانب النفسية ومحاولة إخراج الفريق من حالة الإحباط التي سيطرت عليه بسبب النتائج المخيبة.

ويرى إيسايلا، أن بطولة الكأس فرصة لأن يخرج الفريق من النتائج السيئة، مؤكداً أنه ركز على رفع معنويات والجوانب النفسية للاعبين من أجل استغلال تلك الفرصة وتحقيق بداية جديدة للسماوي، موضحاً إن مباراة النصر في غاية الأهمية في بطولة مختلفة، خصوصاً وأن كأس رئيس الدولة تعني الكثير لجميع الفرق ودائماً ما تشهد مفاجآت.

وأضاف أن الفريق عليه أن يؤمن بقدراته حتى وإن لم نكن في أفضل أحوالنا حالياً، والفريق يسعى لتقديم أداء أفضل يؤهله للعبور إلى الدور التالي. وختم: هدفنا أن نطوي صفحة الماضي ونركز على المرحلة المقبلة بروح إيجابية لتحقيق نتائج فورية تنعكس على الفريق.