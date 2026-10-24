«الديربي» عنوان ربع نهائي الكأس الغالية.. الجزيرة يواجه الوحدة وشباب الأهلي يلتقي الوصل

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي سُحبت اليوم، عن مواجهتين مرتقبتين بطابع الديربي؛ تجمع الأولى مواجحة الجزيرة والوحدة في ديربي أبوظبي، فيما يلتقي في ديربي دبي شباب الأهلي والوصل، كما أسفرت القرعة عن مواجهة الشارقة وحتا، ولقاء خورفكان وبني ياس.

وتأتي مواجهة الجزيرة، وصيف النسخة الماضية، أمام جاره الوحدة، في ديربي أبوظبي قوية نظراً لندية المواجهات بين الفريقين، وسيسعى الفريقان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب الغالي.

وفي ديربي دبي، يلتقي شباب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة برصيد 11 لقباً، فريق الوصل، في مواجهة منتظرة بين فريقين هدفهما لقب الكأس الغالية

كما يلتقي الشارقة، ثاني أكثر الفرق تتويجاً باللقب برصيد 10 ألقاب، مع حتا، وتكتمل مواجهات الدور ربع النهائي بلقاء خورفكان وبني ياس، ومن المقرر أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي على ملاعب محايدة، على أن يعلن اتحاد الكرة الملاعب المستضيفة ومواعيد المباريات في وقت لاحق.