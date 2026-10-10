كوزمين يؤكد صعوبة مواجهة عجمان في أغلى الكؤوس

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب الجزيرة، أن مواجهة عجمان في افتتاح مشوار الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة ستكون اختباراً صعباً للغاية، مشيراً إلى أن الجزيرة على دراية كاملة بقوة المنافس ومستواه المميز بعد أن التقيا سابقاً في دوري المحترفين.

وأوضح كوزمين أن مباريات الكؤوس تختلف تماماً عن منافسات الدوري، وتتطلب إدراكاً خاصاً لطبيعتها الحساسة مؤكداً أن الفريق سيبذل كل ما لديه من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى الأدوار القادمة.

وحول إمكانية تكرار الوصول إلى المباراة النهائية كما حدث في الموسم الماضي رد المدرب الروماني بأن الفريق يتطلع إلى بلوغ المباراة النهائية ويعمل لتحقيق ذلك، لكن من المستحيل التنبؤ بالنتائج أو إعطاء وعود مسبقة بالوصول إلى النهائي أو التتويج باللقب، مبيناً أن التركيز الحالي منصب بالكامل على مواجهة عجمان كخطوة أولى يتبعها التفكير في المراحل التالية.

وأضاف مدرب الجزيرة أن الفريق لا يزال يملك مجالاً كبيراً للتطور وتحسين بعض الجوانب، مؤكدا أن العمل يتواصل بشكل يومي ومستمر لبناء فريق أكثر قوة مع مرور المباريات.