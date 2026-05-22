رحيمي: الكأس الغالية كانت هدفي الأكبر منذ بداية الموسم



أعرب النجم المغربي سفيان رحيمي، جناح نادي العين، عن سعادته الغامرة بقيادة فريقه لمنصات التتويج وإحراز لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد تسجيله ثنائية حاسمة في شباك الجزيرة خلال المباراة النهائية، وقال: لقد كان تحقيق اللقب الأغلى أحد أبرز أهدافي الشخصية التي وضعتها نصب عيني منذ انطلاقة الموسم الحالي، وكان يراودني شعور وإيمان قوي بأننا سنعانق هذه الكأس الغالية، لكونها البطولة الوحيدة المحلية التي لم يسبق لي شرف التتويج بها مع نادي العين منذ انضمامي لصفوف الفريق، وأنا فخور جداً بضمها اليوم إلى خزائن إنجازاتي مع هذا النادي العريق.



وأكد رحيمي على قيمة ومكانة النادي، موضحاً أن شعار نادي العين يحمل قيمة تاريخية وجماهيرية كبرى، ليس على الصعيد المحلي فحسب، بل على المستويين الآسيوي والعالمي، والعودة لمنصات تتويج أغلى الكؤوس جاءت من أوسع الأبواب بعد أن غابت عن خزائن النادي خلال الفترة الماضية، وقال: «لقد عزمنا كلاعبين وجهاز فني منذ البداية على وضع كامل تركيزنا هذا الموسم على المسابقات المحلية لإسعاد جماهيرنا الوفية، ونجحنا بفضل الله وتكاتف الجميع في تحقيق مبتغانا، ونعد العدة منذ الآن للموسم المقبل بعد العودة لدوري أبطال آسيا للنخبة التي غبنا عنها هذا الموسم، وسيكون هدفنا بالتأكيد هو التتويج بهذا اللقب القاري الكبير».