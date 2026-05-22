محمد المحمود: إنجازات العين ثمرة رؤية واستراتيجية ممتدة لسنوات والجمهور الداعم الأول



أكد محمد المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن هذا الإنجاز التاريخي والتتويج المستحق بلقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة والدوري لم يكن وليد الصدفة أو ضربة حظ، بل جاء نتاجاً لخطة استراتيجية متكاملة وأهداف واضحة ومحددة تم رسمها بدقة للمنافسة بقوة على جميع الألقاب، مشيراً إلى أن التوفيق حالف النادي بحصد بطولتين من أصل ثلاث بطولات نافس عليها الفريق هذا الموسم.



جمهور العين



وأشاد المحمود بالدور الجوهري لجماهير نادي العين، واصفاً إياهم بالداعم الأول والركيزة الأساسية لكل نجاحات النادي، وقال: نحن في إدارة النادي ننظر إلى انتقادات الجماهير وعدم رضاها في بعض الأوقات كعامل إيجابي ومحفز كبير يدفعنا للتطوير ومواصلة العمل، فمن يعمل في الحقل الرياضي عليه أن يتقبل النقد وكافة الآراء بصدر رحب، وأوضح أن الإدارة تمتلك برنامجاً واضحاً تعمل على تنفيذه منذ سنوات للوصول إلى هذه الأهداف، لافتاً إلى أن ملامح المنافسة على كافة الألقاب وضعت بدقة منذ معسكر الفريق الصيفي الماضي، بفضل تضافر جهود اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، والدعم اللامحدود من (المعازيب) والجمهور، وهي العوامل التي شكلت مجتمعةً السر الحقيقي وراء هذا النجاح.



سر الأرقام العيناوية المتميزة



وعن الأرقام المميزة للعين في هذا الموسم بتحقيقه لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة دون هزيمة في البطولتين مع أفضليته في الهجوم والدفاع، أكد عضو مجلس الإدارة أن لغة الأرقام والإحصائيات باتت جزءاً رئيسياً لا يتجزأ من كرة القدم الحديثة، وأن هذه المجموعة من اللاعبين قد اعتادت على منصات التتويج وثقافة الانتصارات، وتوجه المحمود بالشكر والتقدير للمدير الفني للفريق على العمل الفني الكبير والمميز الذي قام به، وقال: طموحنا هو كسر الأرقام القياسية، حيث نجحنا في إنهاء الموسم كأقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في بطولتي الدوري وكأس رئيس الدولة، وهي مؤشرات رقمية تعكس بوضوح جودة العمل القائم والبيئة النموذجية والمحفزة داخل النادي، حيث يعمل الجميع، سواء داخل الملعب أو خارجه، بروح الفريق الواحد وعلى قلب رجل واحد.



كواليس التمديد مع إيفتش



وعن كواليس ملف المدير الفني، كشف المحمود أن إدارة النادي كانت على دراية كاملة وقناعة تامة باستمراره مع الفريق منذ بداية الموسم، مشيراً إلى أن توقيت الإعلان الرسمي كان خطوة تكتيكية مدروسة من الإدارة، وأن عملية التفاوض معه اتسمت بالسرعة والسهولة نظراً للتعاون الكبير والمرونة التي أبداها المدرب وحرصه على تطبيق البرنامج الموضوع.



طموحات العين لا تتوقف ولابا مستمر



وفي ختام تصريحاته، شدد محمد المحمود على أن طموحات «الزعيم» لا تتوقف، مؤكداً أن البرنامج التطويري مستمر بخطى ثابتة، وأن الإدارة تحدد بدقة مسار ومستقبل الفريق في الموسم المقبل، حيث سيكون الهدف المباشر والوحيد في أي بطولة يشارك فيها النادي هو المنافسة على المركز الأول وحصد الذهب. وطمأن المحمود الجماهير العيناوية في يوم فرحتها ببقاء نجم الفريق هدافاً عيناوياً، مؤكداً بصورة قاطعة: لابا مستمر في قلعة العين، ولن يذهب إلى أي مكان آخر.