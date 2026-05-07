بمكرمة من منصور بن زايد.. الجزيرة يتكفل بتذاكر جمهوره في نهائي أغلى الكؤوس



أعلن نادي الجزيرة تكفله بكامل تذاكر جمهور الفريق لمباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أمام العين على ملعب استاد محمد بن زايد، وقال النادي في بيان رسمي إنه وبتوجيه كريم ومكرمة سامية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة، يعلن النادي تكفله بكامل تذاكر جمهور فخر أبوظبي في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تقديراً لوفاء الجماهير الجزراوية التي شكلت السند الحقيقي للفريق طوال الموسم، و تجسيداً لنهج سموه في دعم الجمهور والاحتفاء بدوره كشريك أصيل في مسيرة النادي.



ويدخل فخر أبوظبي المواجهة المرتقبة التي تجمعه بالعين على النهائي الغالي في 22 مايو الجاري على ملعب استاد محمد بن زايد بشعار «لا بديل عن اللقب» لإنقاذ موسمه الرياضي، حيث يطمح الفريق لتحقيق الكأس الرابعة في تاريخه وتعويض جماهيره ببطولة كبرى تعيد الفريق إلى منصات التتويج، بعد خروجه من بطولتي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



من المتوقع أن يكتسي استاد محمد بن زايد باللونين الأبيض والأسود بعد المكرمة السامية التي تضمن حشداً جماهيرياً تاريخياً، ليشكل «اللاعب رقم 12» في مواجهة العين. وتعول الجماهير الجزراوية على كتيبة النجوم لتقديم أداء يليق بقيمة «البطولة الأغلى» وضمان وصول الكأس إلى خزائن النادي.