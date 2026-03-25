إيقاف مدرب حراس مرمى الجزيرة وتغريمه 15 ألف درهم



أصدرت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، سلسلة من العقوبات الصارمة بعد أحداث مثيرة شهدتها مباريات نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى، وكأس الإمارات تحت 17 سنة.



وتضمنت القرارات، منع مدرب حراس نادي الجزيرة، البان جيبوت، من مرافقة فريقه مباراة، بالإضافة إلى تغريمه 15 ألف درهم، بعد تلفظه على الكادر الفني للفريق المنافس، في المباراة التي انتهت بفوز الجزيرة على شباب الأهلي بهدف دون مقابل، في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.



وطالت العقوبات لاعب نادي مجد، يوسف أبشر علي النويري، حيث أوقف مباراتين وغرم 10 آلاف درهم بسبب تلفظه على مراقب المباراة في دوري الدرجة الأولى.



وبعد مباراة جمعت بين الوصل وشباب الأهلي في منافسات كأس الإمارات تحت 17 سنة، قررت لجنة الانضباط، إنذار مدرب نادي الوصل، لويس كارلوس، وتوقيع غرامة مالية على المدرب قدرها 5 آلاف درهم، بعد قيامه بحركات غير مهذبة تجاه لاعبي الفريق المنافس.



بينما أوقف لاعب شباب الأهلي، فارس علي عبدالله، ثلاث مباريات، وغرم 7 آلاف و500 درهم، بسبب دفعه لمدرب الفريق المنافس.



وتضمن جدول العقوبات أيضاً، إيقاف لاعب شباب الأهلي، حمدان عيد سليمان، خمس مباريات وغرامة 15 ألف درهم بعد اعتدائه على لاعب منافس بدون كرة والتلفظ على جمهور الفريق الخصم، وأوقف لاعب نادي الوصل، آدم أحمد محروس، ثلاث مباريات وتغريمه 11 ألفاً و250 درهماً لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.