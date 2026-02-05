نصف نهائي كأس رئيس الدولة في العين وأبوظبي



أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، عن موعد ومكان إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في إطار الاستعدادات التنظيمية للمرحلة الحاسمة من البطولة الأغلى على مستوى الكرة الإماراتية.



وتقرر إقامة المباراة الأولى من الدور نصف النهائي وتجمع الجزيرة مع شباب الأهلي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في الساعة السادسة و55 دقيقة من مساء يوم 21 مارس المقبل، والمباراة الثانية وتجمع العين مع يونايتد، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي في الساعة السابعة من مساء يوم 22 من الشهر نفسه.



ومن المقرر أن تقام المباراتان وفق الجدول المعتمد، بما يضمن الجاهزية الفنية والتنظيمية للأندية المتأهلة، ويواكب أهمية الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، نظراً لما تمثله البطولة من قيمة تاريخية ومكانة خاصة في مسيرة كرة القدم الإماراتية.



ويتوقع أن تشهد مواجهتا نصف النهائي تنافساً قوياً بين الفرق المتأهلة، في ظل الطموح المشترك لبلوغ المباراة النهائية والمنافسة على اللقب الغالي، وبعدما اجتازت الأندية الأربعة مباريات قوية وصعبة في الدور ربع النهائي.



وكان الدور ربع النهائي، قد شهد فوز شباب الأهلي على خورفكان 3-1، ويونايتد على الوحدة 4-2، والجزيرة على بني ياس 2-1، والعين على دبا 3-0.