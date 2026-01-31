العين يعبر دبا بثلاثية رحيمي ولابا ويتأهل إلى المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة



تأهل فريق العين إلى الدور نصف النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على دبا بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد راشد بنادي شباب الأهلي، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي.



وسجل سفيان رحيمي هدفين للعين في الدقيقتين 54 و79، فيما أضاف لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 77، ليؤكد «الزعيم» تفوقه ويحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي عن جدارة.

دخل العين المباراة بأسلوب هجومي واضح، فارضاً ضغطاً مكثفاً وحصاراً شبه كامل على منافسه في نصف ملعبه، في وقت تراجع فيه دبا بكامل خطوطه معتمداً على الهجمات المرتدة.

ورغم هذا التفوق المبكر، تأخر الظهور الحقيقي للخطورة حتى الدقيقة 16، عندما أرسلت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها بالاسيوس برأسية عيناوية علت العارضة بقليل، معلنة أول تهديد جدي على مرمى دبا.



وتواصل التفوق الميداني والسيطرة شبه المطلقة لمصلحة العين، حيث تألق محمد سالم، حارس مرمى دبا، في التصدي لتسديدة قوية أطلقها حسين رحيمي في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 31، مرت عرضية عيناوية خطرة من أمام قدم إيريك، الذي كان على بعد خطوات قليلة من مرمى دبا.



وأمام التنظيم الدفاعي المحكم لدبا، لجأ العين إلى سلاح التسديد من خارج المنطقة بحثاً عن فك التكتل الدفاعي، وسدد سفيان رحيمي كرة ارتدت من جسد المدافع ووصلت إلى بالاسيوس، الذي أطلق تسديدة متوسطة القوة من خارج منطقة الجزاء، أمسكها محمد سالم بسهولة في الدقيقة 36، ولم تمضِ سوى دقائق حتى جرب كاكو حظه بتسديدة أخرى في الدقيقة 39، لكنها ذهبت سهلة بين يدي حارس دبا.



وفي الدقيقة 42، لاحت أولى محاولات دبا الخطرة، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم أندريجو أروخو، وحولها خالد عيسى حارس العين، بصعوبة إلى ركلة ركنية، ولم تحمل الدقائق المتبقية جديداً على صعيد النتيجة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الواضحة للعين في مجريات اللعب.



دخل العين الشوط الثاني بنفس النزعة الهجومية التي أنهى بها الشوط الأول، وبادر بالضغط مبكراً، وسدد بالاسيوس كرة في الدقيقة 46 ذهبت سهلة بين يدي حارس دبا، ولم يتأخر حصاد هذا الضغط، إذ نجح العين في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 54، عبر لمسة مهارية جميلة بقدم سفيان رحيمي، ترجمت السيطرة إلى هدف مستحق.



وارتفع إيقاع الأداء بعد أن تخلى دبا عن حذره الدفاعي، باحثاً عن العودة في النتيجة، وكاد البديل مهند علي يعيد فريقه إلى أجواء المباراة، عندما انفرد وسدد كرة مرت بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 61، قبل أن يعود ويطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، تصدى لها خالد عيسى بصعوبة.



وواصل دبا تطوير حضوره الهجومي، وكادت كرة عرضية في الدقيقة 68، تخدع خالد عيسى وتستقر في شباكه، إلا أن الحارس حولها إلى ركلة ركنية بصعوبة وسقط مصاباً، ووسط محاولات دبا للتعويض، نجح البديل لابا كودجو في تسجيل الهدف الثاني للعين في الدقيقة 77، مستثمراً كرة عرضية أرضية.



وعزز العين تفوقه بهدف ثالث بتسديدة قوية من سفيان رحيمي في الدقيقة 79، ورد القائم الأيسر فرصة هدف آخر من لابا كودجو في الوقت بدل الضائع، وبعدها أطلق الحكم صافرة النهاية معلناً حسم العين بطاقة تأهله إلى الدور قبل النهائي، والذي تقام قرعة مباراتيه مساء الإثنين المقبل، في استاد آل نهيان، عقب مباراة بني ياس والجزيرة، في ختام الدور ربع النهائي.